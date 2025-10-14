Mikel Merino: «Ya dije que quería ser más determinante»

Óscar Bellot Madrid Martes, 14 de octubre 2025, 23:15 | Actualizado 23:26h. Comenta Compartir

El gran protagonista de la noche en Valladolid, con permiso de un Pedri de nuevo excelso, fue Mikel Merino, bigoleador en el Estadio José Zorrilla para dar continuidad de esta forma frente a Bulgaria a la extraordinaria racha que lleva el navarro con la selección española. «Muy contento. Estoy en un momento en el que estoy encontrando los espacios y me están cayendo los balones. No solo es suerte, pero hay que tener esa fortuna para tener esta racha. El otro día no los metí, pero hoy sí», dijo el centrocampista del Arsenal, que acumula ya seis goles en los cuatro partidos de la fase de clasificación para el Mundial del próximo año.

«Es la primera vez que estoy tan acertado. Ya dije que quería ser más determinante, mejorar esa faceta. Ojalá pueda seguir con esta racha, siempre es bueno que un centrocampista sume goles y asistencias», apuntó el ex de la Real Sociedad, que hizo hincapié en la minuciosa labor que tuvo que llevar a cabo España para demoler la muralla que levantó Bulgaria en la primera parte. «Hoy en día todos los equipos están muy bien trabajados a nivel táctico. Tiene mérito la cantidad de ocasiones que hace el equipo. Es el camino a seguir. El día que estemos acertados, caerán muchos goles. Cuando no, tendremos el partido controlado», reseñó el bigoleador español.

Aunque la victoria lograda en Valladolid deja a España con pie y medio en el Mundial, Mikel Merino no quiere dar nada por hecho aún. «Nos queda ya poco. Hasta que no lo cierres del todo no está nada dicho, pero con ilusión», manifestó.

También habló ante los micrófonos de Televisión Española el portero Unai Simón, que disfrutó del recital que ofreció La Roja sin tener que intervenir apenas. «Por un lado, sencillo, pero por otro complicado porque en cualquier momento te pueden hacer una ocasión. Han tenido una clara en la primera parte y otra en la segunda y ante eso hay que reaccionar. Pero es una gozada cuando este equipo ataca y defiende», dijo el guardameta del Athletic.

Unai Simón no le ve techo al combinado nacional, invicto en partido oficial desde aquella derrota frente a Escocia en Glasgow en los albores de la era De la Fuente. «Somos una selección muy ambiciosa. En Bulgaria pudimos marcar más goles, al igual que hoy. Habla muy bien de las ganas que tiene esta selección de jugar bien. Han sido dos partidos muy completos en ataque», destacó el cancerbero, que sumó su partido número 54 con La Roja, lo que le convierte en el jugador del Athletic que más veces ha vestido la casaca nacional superando a Joseba Etxeberria. «Cuando me llamaron por primera vez bromeábamos con aparecer en la pared de internacionales el Athletic. Poco a poco, con la confianza de Luis Enrique y de Luis de la Fuente hemos conseguido sumar 54 y vamos a por más», celebró.

Aleix García: «Hemos hecho un partidazo»

«Sabíamos que era un partido que teníamos que trabajar de principio a fin. Es lo que hemos hecho. Hemos hecho un partidazo. Podíamos haber marcado algún gol más pero un 4-0 es un gran resultado para seguir con la dinámica ganadora», destacó por su parte Aleix García, uno de esos miembros de la teórica segunda unidad que tuvieron minutos en Valladolid y que aprovecharon el encuentro para reivindicar el extraordinario fondo de armario que tiene la selección española. «Se ve en las convocatorias. Hay un talento increíble, venga quien venga. Todos sumamos y remamos en la misma dirección», subrayó el centrocampista del Bayer Leverkusen, que, al igual que Mikel Merino, no quiso dar aún por hecha la clasificación para la Copa del Mundo. «Está claro que lo tenemos ahí en nuestra mano, pero hasta que no sea matemático, nada», acotó.

