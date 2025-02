De la Fuente: «Hemos hecho muchas cosas bien, pero los errores penalizan»

O. Bellot Martes, 28 de marzo 2023, 23:48 Comenta Compartir

«Hemos hecho muchas cosas bien, pero cualquier error te penaliza y, en este caso han sido dos accidentes del fútbol», lamentó Luis de la Fuente tras sufrir su primera derrota con la absoluta en su segundo partido al frente de La Roja. «Ha sido una derrota dolorosa. Tenemos que mejorar todavía mucho, pero estoy encantado con la actitud de los jugadores», aseguró el técnico riojano, para quien el varapalo ante Escocia «tiene que servir de experiencia». «Hay que sacar una lectura positiva», insistió.

«El primer tiempo ha sido de dominio de todo lo que habíamos estado trabajando», resumió De la Fuente, que prefirió quedarse «con el trabajo y la sensación de peligro que se ha generado». «Ha que ser optimistas. Hemos sembrado, hay una semilla importante y el futuro nos deparará mejores vivencias», auguró el seleccionador español.

Según De la Fuente, que llevó a cabo en Glasgow hasta ocho cambios en el once respecto a su partido de debut contra Noruega en La Rosaleda, «siempre se pueden cambiar cosas y mejorar», pero dijo no moverse «ni un centímetro de la idea trasladado a los jugadores». «Les he visto completamente identificado con ella. Por este grupo apuesto una y mil veces», concluyó.