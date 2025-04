De la Fuente se reivindica ante la Federación y reclama un nuevo contrato

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 9 de octubre 2024, 10:00 | Actualizado 15:40h. Comenta Compartir

Pocas son las veces en las que se ha podido escuchar a Luis de la Fuente en modo reivindicativo. El técnico riojano superó con creces las expectativas que había puestas en su trabajo y logró una Eurocopa con la que ahora reclama un nuevo contrato acorde a su nueva posición en el desarrollo de la selección española, es decir con cargo de seleccionador de máximo nivel. El preparador de Haro está bastante molesto con la situación contractual en la Federación Española de Fútbol, y si días antes de la cita europea celebrada en Alemania no se le escuchó reproche en público alguno, ahora ha mostrado su descontento en una entrevista realizada en El Larguero de la Cadena Ser. El técnico entiende que su sueldo de 600.000 euros, la sexta parte que el anterior seleccionador, Luis Enrique, y la mitad que Lopetegui, no es acorde ni con el mercado ni con su estatus actual.

De la Fuente, que llegó al banquillo de La Roja en diciembre de 2022 para sustituir al ahora técnico del PSG, tiene actualmente el mismo contrato que cuando dirigía a la Sub-21, pese a que la Federación anunció en febrero su renovación hasta la próxima Copa del Mundo que se celebrará en 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. «Tengo las mismas condiciones que cuando me subieron de la sub-21... De justicia hubiese sido que hubiese firmado el nuevo contrato ya. He tenido ofertas como es normal. Lo que no es normal es que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, esté sin contrato. No sé si con Luis Enrique hubiese pasado lo mismo...», afirmó el riojano.

El seleccionador ahondó en que la renovación de su contrato no se ha producido por «presiones» y temores a una posible inhabilitación en la Federación, ya que el acuerdo al que llegó con el ente federativo se frenó tras el terremoto desatado en Las Rozas y las denuncias por irregularidades en el seno de la FEF.

El seleccionador, que reclama el nuevo contrato apalabrado tras varios meses de espera, se ve ahora como una víctima en la guerra dentro del proceso electoral para nombrar a un nuevo presidente. Un bochorno en el que andan por medio FIFA y UEFA con la advertencia de elegir al dirigente antes de final de año. Los tres organismos se reunieron con el Gobierno con el fin de pactar una hoja de ruta para que en diciembre la principal institución del fútbol español cuente con un presidente electo para los próximos cuatro años. Si hay impedimentos, los clubes españoles podrían quedar fuera de las competiciones europeas y España sin Mundial. ¿El principal problema? Las impugnaciones presentadas por Miguel Ángel Galán, presidente de la escuela de entrenadores de CENAFE, a ciertas irregularidades en la convocatoria de elecciones y que el TAD ha estimado en varios casos llevando a la anulación del proceso.

«Creo que se deben cerrar las cosas cuando se hablan. No sé si me estoy tirando a la piscina al decirte que esta FEF podría legalmente haberlo cerrado ya. Realmente no me importa esperar hasta el nuevo presidente, pero sobre todo para la tranquilidad de todo el mundo. Estoy seguro de que se arreglará», apuntó el seleccionador, que ha dirigido al combinado nacional en un total de 24 partidos, en los que cosechó 19 triunfos, tres empates y solo dos derrotas.

La saturación del calendario

Por otro lado, y ante todas las críticas de aficionados, jugadores y varios entrenadores de primer nivel, respecto a los parones de las selecciones nacionales, el entrenador riojano se puso serio al hablar de la responsabilidad de los seleccionadores en las lesiones durante las ventanas FIFA. «Somos víctimas de esta situación. Los responsables son los que coordinan las temporadas, los jugadores... Si sé que tengo que gestionar 70 partidos, igual los gestiono de otra manera...», apuntó el técnico, que recalcó que «si alguien no tiene culpa de eso es la selección».

«Indudablemente hay un aspecto claro, que es la cantidad de partidos que se juegan actualmente. Hay muy poca recuperación, el futbolista tiene que jugar al límite, la exigencia cada día es mayor; si juegas al límite y tienes poca recuperación, tienes más riesgos. Seguramente haya que tener un debate más pausado, más tranquilo, para analizar otros aspectos», señaló el seleccionador, que criticó que el problema no son los «seis partidos» que juega España de julio a marzo, sino «los 70 anteriores».