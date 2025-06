Cristiano sella la remontada de Portugal frente a Alemania en Múnich

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 4 de junio 2025, 23:22 | Actualizado 23:33h. Comenta Compartir

Portugal se convirtió este miércoles en el primer finalista de la cuarta edición de la Liga de Naciones al remontar frente a la anfitriona Alemania el gol anotado por Florian Wirtz en un duelo que fue de menos a más y lo resolvió el incombustible Cristiano Ronaldo en Múnich. Tiene 40 años el astro luso, le falta chispa y todavía no sabe en qué equipo jugará la próxima temporada, pero continuará marcando goles hasta el final de sus días porque el olfato y la colocación no se pierden. Ya totaliza 137 dianas con su país, ocho en siete partidos jugados en esta competición que los lusos podrían ganar el domingo por segunda vez.

Nuevo golpe para el técnico Julian Nagelsmann y en general para toda la 'Mannschaft', incapaz de levantar un trofeo desde el Mundial conquistado con gran brillantez hace once años en Maracaná y, como le ocurrió en la Eurocopa al caer frente a España, sin poder aprovechar el factor de jugar en casa. Acusó esta vez la ausencia de hombres claves como Musiala y, atrás, la jerarquía de Rüdiger.

Alemania Ter Stegen, Anton (Nmecha, min. 71), Tah, Koch, Kimmich, Goretzka, Pavlovic (Adeyemi, min. 71), Mittelstädt (Gosens, min. 60), Wirtz, Sané (Gnabry, min. 60)y Woltemade (Füllkrug, min. 60). 1 - 2 Portugal Diogo Costa, Joao Neves (Semedo, min. 58), Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, Rúben Neves (Vitinha, min. 58), Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Trincao (Francisco Conceiçao, min. 58), Cristiano Ronaldo (Palhinha, min. 90) y Pedro Neto (Diogo Jota, min. 83). Goles 1-0: min . 48, Wirtz. 1-1: min. 63, Francisco Conceiçao. 1-2: min. 68, Cristiano.

Árbitro Slavko Vincic (Eslovenia). Amarilla a Roberto Martínez, Rúben Neves, Tah, Wirtz, Rüben Dias y Füllkrug.

Incidencias Primera semifinal de la 'final four' de la Liga de Naciones, disputada en el Allianz Arena de Múnich.

Quizá el retraso de diez minutos motivado por una tormenta eléctrica en Stuttgart enfrió a los protagonistas, que comparecieron como si tuvieran los músculos entumecidos o, seguramente, con más miedo a equivocarse que deseo de arriesgar para desequilibrar. Salió algo mejor Portugal, que generó inquietud sobre todo cuando Pedro Neto percutía desde la izquierda, pero apenas destacar un tiro de Cristiano, sencillo para Ter Stegen. siempre en su carrera a la sombra de Neuer.

Aunque la realidad es que unos y otros se encontraron incómodos para construir y se mostraron bastante previsibles en sus ataques, de forma paulatina los germanos fueron más dominantes e incluso disfrutaron de las dos ocasiones más claras para marcar en la primera mitad. Pero tanto Woltemade, ariete gigante del Stuttgart, como Goretzka, un buen llegador de toda la vida, se toparon con un gran Diogo Costa, estupendo portero del Oporto.

Otro partido tras el descanso

Mucha más entretenida y dinámica la semifinal tras la reanudación. No hubo apenas tregua desde que al comienzo Alemania perdió el balón en la salida, Nuno Mendes se internó y a su pase no llegó Cristiano por un número de bota. Instantes después, Wirtz adelantó a la anfitriona en una acción muy polémica. Perdió un balón tonto Trincao, la figura del Leverkusen se asoció por el centro, tiró el desmarque y cabeceó a gol tras pase genial de Kimmich. La jugada se revisó por un fuera de juego posicional de Woltemade pero el esloveno Vincic no cambió su decisión pese a que el teutón molestó a Rúben Dias.

Esa acción enrabietó a los lusos. Roberto Martínez, amonestado por protestar al trencilla, hizo un triple cambio que le salió de Maravilla. Francisco Conceiçao, una de las incorporaciones, cambió la dinámica y firmó una preciosa acción individual para sellar la igualada. Dibujó un gran disparo con la zurda el juventino, pero Ter Stegen evidenció estar algo lento en su estirada. Tres minutos después, Nuno Mendes repitió la acción con la que había comenzado el segundo acto, pero esta vez Cristiano sí pudo rematar a placer. Pareció fuera de juego del exmadridista, pero el balón estaba más adelantado. Alemania no superó esos dos golpes tan seguidos, aunque Adeyemi disparó a la madera, y Portugal luchará el domingo por su segunda corona.