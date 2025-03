A la caza de un 'selfie' con Morata

Los futbolistas son los nuevos ‘Beatles’ o ‘Rollings’ y son aclamados por las masas de fans allá por donde pasan. Un fenómeno que no pierde ... su magia a pesar de que esta selección española no tiene el gancho de la campeona del mundo de los Casillas, Xabi Alonso, Xavi, Iniesta, Villa o Fernando Torres. Extremadura está huérfana de fútbol de élite desde hace tiempo y la visita de España siempre es un oasis en el desierto. Aunque sea para jugar un amistoso contra Andorra y que tampoco viajaran los flamantes reyes de Europa Carvajal, Nacho y Joselu. Los madridistas, al igual que Laporte, se incorporan al grupo este jueves en Las Rozas, justo cuando Luis de la Fuente tiene que anunciar tres descartes de los 29 inicialmente preseleccionados.

Algunos de los cientos de aficionados que esperaban desde más de dos horas antes en el aeropuerto no sabían que los jugadores del Madrid no se bajarían del avión y se quedaron con las ganas de cumplir el deseo que habían escrito con tanta ilusión en su cartulina pidiendo hacerse una foto con Joselu. Una pequeña decepción que estos pequeños pacenses pudieron al menos compensar con las que les dedicaron Unai Simón y Morata.

El capitán de La Roja y el portero del Athletic, junto con Rodri -aunque se quedó en Las Rozas igual que Dani Olmo-, Lamine Yamal y Nico Williams, fueron de los más aclamados y quienes más se recrearon para intentar no dejar a nadie sin su premio. También estuvieron de lo más atentos Marcos Llorente, Navas, Ayoze, Ferran, Fabián o Baena.

La Guardia Civil realizó un gran despliegue para velar por la seguridad de todos los presentes y trató de contener a una masa enardecida ante el paso de sus ídolos, pero facilitando el ritual de la caza del autógrafo y el ‘selfie’.

La expedición española llegó a las 18.44 horas en un avión de Iberia. El griterío al ver acercarse la aeronave sobre el cielo pacense no se hizo esperar. «¡España, España!». Nervios a flor de piel y voces para reclamar la atención del chiquillo para que acudiera a la primera línea de la valla y no se perdiera la salida de sus ídolos. Al principio, por lo adelantado de la hora, algunos hasta llegaron a comentar que era una falsa alarma y que se trataba de un vuelo comercial. Pero no. Por las escalinatas empezaron a asomar los colaboradores uniformados con camisetas negras cargando maletas de mano y bolsas. Y el primero de los protagonistas de este miércoles en bajarse fue Luis de la Fuente enfundado con una camiseta blanca al igual que su equipo técnico. Después les siguió todo el plantel con un polo azul.

El seleccionador se limitó a saludar a los seguidores y en seguida se subió al autobús. De los cánticos de «¡España, España!» se pasó a los gritos reclamando la atención del jugador de turno. «¡Morata!» «¡Nico!» «¡Navas!» «¡Unai!» «¡Lamine!» «¡Mikel!» «¡Ferran!»... La aparición de Morata por la puerta desató la locura. Jose e Ignacio llevaban en el aeropuerto desde las cinco y perseguían un autógrafo del delantero del Atlético. Se marcharon contentos por conseguir su particular ‘premio gordo’. También los pequeños Antonio y Luis habían llegado con bastante antelación para conseguir un lugar privilegiado en primera fila en busca del ‘selfie’ con Lamine Yamal. «Venimos de Badajoz y queremos a Lamine», comentaban con un cartel que dejaba expresa su petición por si el joven del Barcelona no escuchara sus gritos. Los hermanos Francisco y Onésimo se llevaron orgullosos las firmas de Morata, Fabián y Baena impresas en una camiseta del Atleti.

Y en apenas diez minutos todos los internacionales ya habían desfilado por el pasillo de seguridad habilitado al efecto para subirse al autobús. También la numerosa delegación de personal de la Federación Española que acompaña a la selección. El último en subirse al autocar fue Ayoze, quien apuró todo lo que pudo queriendo satisfacer a todos aquellos que le requerían hasta que le reclamó el personal federativo.

De ahí rumbo al Hotel Ilunion Golf a descansar. Los dos autobuses escoltados por la Guardia Civil y seguidos de una caravana de coches desde el aeropuerto. El seleccionador Luis de La Fuente y Cucurella tenían una cita en el Nuevo Vivero unos minutos más tarde para dar una rueda de prensa previa al partido frente a Andorra. Este miércoles toca alentarles en el Nuevo Vivero.