«Viti jugaría mucho con nosotros, pero hay un rifirrafe entre clubes»

Guerra abierta entre Villanovense y La Cruz por el joven Víctor Álvarez Casillas 'Viti'. «Me alegra que me hagas esa pregunta, porque por mi parte tendría oportunidades, pero el equipo juvenil al que pertenece no le deja», respondía tajante Alberto Cifuentes, entrenador ... del Villanovense, preguntado sobre si el chaval seguiría teniendo ocasión de contar con minutos tras los refuerzos invernales en ataque.

Todavía en edad juvenil, el delantero forma parte de la plantilla del División de Honor de La Cruz Villanovense, equipo que alterna con el Villanovense, en Segunda RFEF. Aunque ya debutó el pasado curso en la categoría, es en la actual campaña en la que ha irrumpido con fuerza ganándose la confianza de Cifuentes, que no ha dudado en darle unos minutos que, al mismo tiempo, también le quiere dar Manuel Verdejo 'Cubi' en un juvenil que pelea por la salvación.

«Tiene que estar con el juvenil en los partidos, cosa que no entiendo porque la Segunda RFEF es la Segunda RFEF», justifica sobre esta queja el técnico del Villanovense, «Viti es un jugador que con nosotros ha jugado y jugaría mucho, pero hay un rifirrafe ahí entre los dos clubes».

Se da la circunstancia de que este domingo por la tarde el juvenil se enfrenta en el derbi regional al Diocesano, rival directo para la permanencia, mientras que el Villanovense juega como visitante a las 12 contra la Deportiva Minera. «Lo he demostrado poniéndolo de titular y dándole muchos minutos, pero esta semana ya nos lo han quitado», dice sobre su ausencia en la convocatoria de este domingo, «que quede claro que no es por mi parte, ni por el cuerpo técnico, ni por la dirección deportiva, sino porque hay un acuerdo, que no sé cómo está y yo no me meto en los papeles, por el que Viti tiene que estar con el juvenil».

Una situación que lamenta el técnico manchego, que muestra su interés por el futbolista natural de Don Benito, «un jugador con muchísima hambre y que, además, se ha adaptado muy bien a la Segunda RFEF, pero que no podemos utilizar».

Formado en La Cruz Villanovense, Viti acumula seis goles entre las dos competiciones y lo cierto es que se trata de una pieza clave para Cubi en el División de Honor, como también lo ha sido hasta ahora para Cifuentes debido sobre todo a la lesión de Adighibe y, más recientemente, a la salida de Josh Farrell. Está por ver si ambos clubes llegan a un entendimiento que beneficie a todas las partes y, especialmente, al joven futbolista.