El Villanovense, sin tiempo para celebrar

20 de abril de 2024. Ese es el día en el que el Villanovense sumó su último triunfo fuera de casa y no cabe ... duda de que ha pasado ya demasiado tiempo. A esa estadística negativa que se arrastra desde la pasada temporada, se suma ahora la necesidad de ganar ya sea como local o a domicilio para acercarse a la salvación.

«¿Presión? Estamos mal desde hace mucho tiempo, no hay presión ninguna, pero también es verdad que no podemos fallar», decía Alberto Cifuentes en la previa del partido de este domingo contra el Xerez Deportivo sobre la necesidad de ganar como visitante que, eso sí, reconoce que sería «una liberación».

La victoria de la última jornada, en el derbi contra el Don Benito, ha supuesto un impulso que no quiere desaprovechar el técnico del Villanovense, que tampoco quiere que ese triunfo lleve a engaño. «El rostro de los jugadores cambia muchísimo, pero en la situación en la que estamos no nos podemos relajar ni casi que disfrutar mucho», explica sobre la semana después de sumar esos tres puntos. «He estado bastante encima de ellos para que esa confianza que da la victoria no se convierta en relajación porque no tenemos ningún motivo para estar relajados», añade.

Delante estará un Xerez Deportivo inmerso también en la zona de descenso y con solo tres puntos de ventaja sobre los serones. «Tenemos que hacer un partido valiente e intenso, de mucha concentración y siendo agresivos en ataque y defensa, parecido al del otro día, que también había mucha tensión y se jugaba con muchos nervios», recuerda sobre el partido contra el Don Benito.

Para ello serán de nuevo importantes los refuerzos invernales que, como se ha hablado en los últimos días, se han asentado bien en el equipo. «Nos dan un soplo de aire fresco arriba, nos dan alternativas», insiste Cifuentes, que cree que ha crecido la competitividad que ya había en zona ofensiva. «Se están ganando la confianza a base de trabajo y si empiezan a meter goles sería importante para el equipo», concluye sobre jugadores como Bayo o Kevin Sánchez, que ya se han estrenado como goleadores.