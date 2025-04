Al Villanovense solo le vale ganar y esperar

Decía el eterno Luis Aragonés aquello de 'Ganar, ganar, ganar y volver a ganar'. Una frase que bien podría tatuarse a fuego un Villanovense ... que este domingo llega a Linares con esa obligación: Ganar. Con el playout a un punto del San Fernando, que juega contra el segundo clasificado, y la salvación a tres, de un Xerez que afronta el derbi de la ciudad ante el otro Xerez que pelea por entrar en liguilla de ascenso. Sumar de tres haría que los serones llegaran a la última jornada con opciones de salvación, en casa y contra un Granada B ya descendido.

Pero no se puede ir a por el segundo gol sin haber siquiera marcado el primero, por eso, todo pasa por ganar este domingo en Linarejos, feudo de un equipo que, aunque escasas, aún tiene opciones de meterse en el playoff. Así, el partido tiene todos los ingredientes que se esperan en este final de temporada al que los de Alberto Cifuentes llegan lanzados con tres victorias consecutivas. «El jugador lo nota, trabaja con mucha más libertad y con mucha más confianza», reconocía el técnico manchego en la previa del partido.

También habitual a estas alturas es la unificación de horarios que deriva en lo que siempre se ha venido a llamar 'domingo de transistores'; si bien, los transistores ya han sido sustituidos en casi todos los casos por aplicaciones, páginas web o redes sociales. «Intentaré no estar pendiente», dice Cifuentes, convencido de que, pase lo que pase en los otros campos, solo les vale ganar. «Que estemos pendientes de otras cosas no nos va a dar nada más que preocupaciones que no nos interesan, porque realmente a nosotros no solo solo nos vale la victoria... Y aun así ya veríamos», advierte, siempre echando el freno de mano a la euforia.

La victoria, como en estas últimas semanas, tendría otras connotaciones, más allá de las deportivas. «Vamos a ir a ganar otra vez por nosotros, por nuestra gente, la familia, por la gente que se la ve con una ilusión tremenda por la actitud del equipo...», expresa el técnico del Villanovense, que tendrá una baja importante con la sanción de Iván Robles, expulsado por doble amarilla el pasado domingo. «Creo que estaba a un gran nivel, el mejor desde que yo he venido», dice sobre el lateral que había superado previamente unas molestias en el pubis, «es un ejemplo de entrenar y ahora estaba compitiendo muy bien, pero las alternativas que tenemos también están muy comprometidas; el que entra lo hace bien».

Linares: Ernestas; Rafa Ortiz, Escardó, Lucero, Gomis, Israel García, Lado, Isra Caro, Talaverón, David Alfonso y Hugo Díaz. - Villanovense: Olmedo; Lobato, Placi, Carlos Daniel, Benji, Pajuelo, Ruymán, Kevin, Abreu, Moha y Chalbaud. Árbitro: Lluis Balle Reus (balear).

Estadio y hora: Linarejos, 12.00.

Sí podrá contar con el canterano Viti, pese a que La Cruz Villanovense se juega este domingo la permanencia en División de Honor contra el Majadahonda (Anexo al Municipal Villanovense, 16.30 horas). El joven delantero viajará con el primer equipo.

Delante estará un Linares que, al margen del final que consiga, no estará en las posiciones esperadas. «Es un equipo que viene de Primera RFEF con jugadores importantes, tienen mucha calidad arriba y una mínima esperanza todavía de poder llegar a playoff», analiza el técnico del conjunto serón, al que le preocupa «un equipo así, con tanta calidad y con gente además experta, seguro que van a apretar para ganar».

A esto se suma que será su último partido en casa, si no consiguen entrar en la liguilla, «ojalá que nosotros sepamos contrarrestar eso y que haciendo nuestro partido consigamos ganarlo». Ojalá es la palabra clave y a la que se aferran todos en Villanueva de la Serena, que también quiere vivir esa última jornada con una mínima esperanza.