Al Villanovense solo le queda ganar y rezar

Sábado, 3 de mayo 2025, 18:10

Una última bala y con poca pólvora. Pero es a la que se aferra el Villanovense que, tras varias semanas disparando con lo que tenía e incluso pegándose algún tiro en el pie, llega a la última jornada con una hipotética opción de meterse en el playout para intentar evitar el descenso. Y la calculadora es clara, esta vez sí que no vale nada que no sea ganar; pero ni siquiera ese triunfo asegura nada. Los serones necesitan tres puntos y que el San Fernando no pase del empate contra un Cádiz Mirandilla ya descendido. Es complicado, pero es el lío en el que se ha metido el Villanovense tras una temporada muy gris y después de desaprovechar contra el Linares el pasado domingo la ocasión de haber llegado a este partido dependiendo de sí mismos.

Toca ahora pagar las consecuencias de todo ello. «Estamos medio vivos o medio muertos, como se quiera mirar, pero lo que sí depende de nosotros es ganar», afirmaba en la previa Alberto Cifuentes, que dice que en el banquillo no se mirará lo que esté ocurriendo en el resto de partidos de la jornada. «Nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, que es ganar, y lo que pase en otros campos nosotros no podemos controlarlo; todos los sentidos que tengamos estarán puestos en nuestro partido», proseguía el técnico del Villanovense, que de cara a este partido no podrá contar con Óscar, por acumulación de tarjetas, ni con Carlos Daniel, al que mandó un abrazo nada más empezar la rueda de prensa tras la grave lesión sufrida por el futbolista en Linares que obligó a una intervención de urgencia.

«La plantilla le echa mucho de menos y el cuerpo técnico también», dijo sobre el defensa al que le pide «estar tranquilo y se recupere bien, vamos a trabajar el domingo para conseguir la victoria porque a él le gustaría estar con nosotros». Así, este será un aliciente más para un equipo que se juega su futuro en esta última jornada. No obstante, al margen de la batalla deportiva, preocupa la situación económica del club, que también ha marcado estos últimos meses.

Pero esos despachos quedan fuera del césped y este domingo lo que hay en juego es lo que se puede decidir sobre el campo. Otro impulso más será la afición, que también se ha llevado pocas alegrías este año, pero espera poder al menos disfrutar de una última alegría en casa. «Que estén con nosotros el domingo, que vamos a dar todo para conseguir esta victoria», expresaba Cifuentes, consciente de que «no les podemos pedir mucho, pero que esta semana estén a nuestro lado porque les necesitamos».

Villanovense: Olmedo; Iván Robles, Sergi Brunet, Placi, Lobato, Pajuelo, Ruymán, Abreu, Kevin, Chalbaoud y Viti. - Granada B: Isachenko; Naasei, Lucas Pérez, Juanma, Akogo, Mario Marín, Ulloa, Adrián Heredia, Álvaro Justo, Pontones y Obounet. Árbitro: Elisabeth Calvo Valentín (madrileña).

Estadio y hora: Municipal Villanovense, 12.00.

El técnico manchego reconoce que tienen ganas de regalar a la afición esa victoria en casa, también a Carlos Daniel. Todo ello, al margen de esa necesidad de lograr un agónico triunfo. «Hay que ir a por la victoria desde el principio», pide a los suyos Alberto Cifuentes, «me gustaría que lo afrontasen con concentración, intensidad, valentía y personalidad; que no tengamos miedo a nada, como en las últimas jornadas, porque vamos a jugar un partido en casa, con nuestra gente y vamos a darlo todo».

Lo cierto es que se espera una gran entrada este domingo en el Municipal Villanovense, después de una campaña de la directiva serona con invitaciones para los socios; con el objetivo de que el equipo se sienta arropado por la afición en el partido más importante del año. Todo para vivir 90 minutos de tensión en los que ni siquiera ganar asegura la alegría de una grada que sí estará pendiente de lo que ocurra en los demás campos hasta el pitido final.