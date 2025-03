El Villanovense se hunde

Cifuentes: «A lo mejor me he equivocado en los cambios»

«La derrota es una mierda», reconocía Alberto Cifuentes tras caer en el descuento contra el Orihuela desaprovechando la ventaja inicial. El técnico manchego también hacía autocrítica: «La última parte del partido a lo mejor me he equivocado en los cambios y he desequilibrado al equipo; hemos perdido el mediocampo y la solidez». En ese sentido, negaba que estos cambios fuesen por el resto de resultados que se estaban dando. «A nosotros solo nos vale la victoria y he intentado que hubiera más gente de ataque y que realmente el punto nos parecía poco; a lo mejor con un poco más de equilibrio habríamos podido robar más y tener más encerrado al Orihuela». Tanto Cifuentes como varios jugadores se quedaron abatidos en el banquillo tras el pitido final, conscientes de lo difícil de la salvación: «Intentaremos ganar los 5 partidos que quedan».