El Villanovense se encomienda al playout

El Villanovense se jugará todas sus opciones de salvación a la carta del playout después de que el empate de este domingo ante ... el Linares (1-1) y el triunfo del Xerez Deportivo le impidan ya aspirar a la permanencia directa. No depende de sí mismo y deberá estar pendiente de lo que hace el San Fernando, con el que empata a 35 puntos y con el que tiene el 'golaverage' perdido. Los serones se adelantaron nada más arrancar el segundo acto por mediación de Abreu, pero no pudo resistir ante las acometidas de un conjunto andaluz que logró el gol del empate gracias al acierto de Talaverón.

La primera parte estuvo marcada por el excesivo respeto y la constantes interrupciones del juego. Carlos Daniel sufrió una conmoción cerebral tras chocar con el portero local que le obligó, estando consciente en todo momento, a ser trasladado al hospital. El Villanovense, con el susto en el cuerpo, intentó reanimarse a través de la construcción de ataques por los carriles exteriores. A pesar de que los pupilos de Alberto Cifuentes llegaron en ventaja a situación de centro lateral, sendos envíos de Lobato y Óscar no localizaron un rematador. Sin embargo, la ocasión más clara de gol del primer acto la protagonizó el Linares. Olmedo respondió de manera inmejorable al control orientado y el disparo a la media vuelta desde el interior del área por parte de Talaverón.

Tras haber llegado al tiempo de descanso con empate sin goles, ambos equipos decidieron asumir más riesgos y mostrar una versión de juego algo más ambiciosa. En ese nuevo escenario dentro de un partido sumamente igualado, el Villanovense supo localizar el premio del tanto inaugural. El paso adelante dado por los pupilos de Alberto Cifuentes se tradujo en una mayor capacidad para cargar el área rival con más efectivos y estar mucho más cerca del gol. Después de recuperar el balón en campo contrario, Abreu lanzó una conducción diagonal interior desde el costado izquierdo que concluyó con un certero disparo ajustado al palo más alejado a su posición.

Linares: Josan; Jorge Domínguez, Mauro, Rafa, Gomis (Ale Llamas, min. 46); Ismael, Lado (Fran Rivera, min. 46); Isra Cano (Teté, min. 57), Hugo Díaz, David Alfonso; Talaverón. 1 - 1 Villanovense: Olmedo; Benji, Carlos Daniel (Brunet, min. 44), Placi, Lobato; Pajuelo, Ruymán (Adighibe, min. 69); Óscar (Collazo, min. 64), Abreu (Pablo Guerrero, min. 64), Kevin; y Viti (Moha, min. 64). Goles: 0-1: Abreu, min. 46. 1-1: Talaverón, min. 68.

Árbitro: Balle Reus (Comité balear). Enseñó tarjeta amarilla a los jugadores locales Lado y Rafa, y a los visitantes Óscar y Brunet.

Incidencias: Linarejos. 800 espectadores.

A pesar de haber conseguido lo más complicado, como era ponerse en ventaja a domicilio, el Villanovense no tardó en ser consciente de que tendría que sufrir hasta el pitido final para poder llevarse un botín positivo de su compleja visita a Linarejos. Y es que tras el gol visitante el Linares replicó con una triple ocasión consecutiva, un par de ellas protagonizadas por Ale Llamas y otra por Teté, cuyos disparos no se dirigieron entre los tres palos. El conjunto serón, que se hundió en exceso sobre su propia portería, no pudo resistir más tiempo, ni siquiera con el alivio físico y mental de las modificaciones, y Talaverón devolvió la igualdad al marcador al cazar el rechace corto de Olmedo ante un centro lateral desde el costado derecho.

El intercambio de golpes mantenido en ambas áreas provocó que el partido, ya encarando su recta final y decisiva, se adentrara en un impasse en el que para ambos equipos se convirtió en una auténtica odisea pisar el área enemiga. Tras una pausa ofensiva de quince minutos, el Linares, envalentonado por su propia afición, volvió a la carga a través de una rápida acción ofensiva que terminó en gol de Teté. Para alivio del Villanovense, dicha diana fue anulada por fuera de juego. Los locales perdonaron por escasos centímetros y dio alas para que los pupilos de Alberto Cifuentes, que en ese momento se estaban jugando más cosas a nivel clasificatorio, dispusieran de la última y mejor chance para adjudicarse el triunfo. Benji propulsó desde lejos un vertiginoso con contragolpe que solo el guardameta local, con una doble parada salvadora ante los dos disparos frontales consecutivos de Adighibe y Moha, evitó que se transformara en el 1-2.