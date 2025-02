El Villanovense busca prolongar su felicidad en Orihuela

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Viernes, 15 de noviembre 2024, 18:04 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

Borrado el cero del casillero de victorias en el Villanovense, ahora queda seguir sumando, a ser posible, de tres en tres. «Lo necesitamos», reconoce Alberto ... Cifuentes en la previa del partido de este sábado contra el Orihuela. «Nunca he ido a ningún sitio a empatar, necesitamos de tres en tres porque eso nos acercaría al Orihuela y, aunque tengan un partido menos, eso te genera cierta confianza y expectativas que hasta ahora no teníamos», dice el técnico del Villanovense, que confiesa que esta semana la sonrisa no se hizo esperar al miércoles, «el humor ha sido diferente desde el lunes y conseguir la primera victoria ha dado un pequeña gran liberación a los jugadores».

El entrenador manchego pide ahora darle continuidad a este primer triunfo y encadenar «dos, tres o cuatro resultados buenos seguidos; resultados buenos que son victorias». Estos tres puntos, eso sí, no hacen que aparezca aún la luz al final del túnel. «Se ven cosas buenas, positivas... La luz todavía no, pero estamos dando pasos para darle al interruptor», expresaba Cifuentes, al que le llegan también buenas noticias desde la enfermería. Collazo, que apenas ha podido jugar 40 minutos en lo que va de temporada, regresará a la convocatoria tras entrenar esta semana con una máscara para proteger su lesión en la mácula del ojo izquierdo. «Es una gran noticia y, además, le veo bien», explica el técnico, que recupera así a un jugador versátil que puede jugar en varias posiciones. Orihuela: Obón; Sanmartí, Álex Salto, Nacho Pastor, Goyo, Alu Koroma, Kamal, Gonzalo Miranda, Isnaldo, Miguel y Pitu. - Villanovense: José Andrés; Carlos Daniel, Plácido, Ruymán, Iván Robles, Pajuelo, Abreu, Christian Díaz, Joaquín, Óscar y Farrell. Árbitro: Gerard Rius Rius (catalán).

Estadio y hora: Municipal Los Arcos, 20.00 horas. En la línea defensiva recupera también a Iván Robles, tras cumplir sanción la pasada semana, por lo que Benji podría volver a una posición más adelantada. Además, Juan Riquelme y Rubén Lobato encaran ya la recta final de sus lesiones; mientras que Javi Sánchez era operado este viernes de la rodilla. Delante estará este sábado un Orihuela que cuenta en sus filas con algunas caras conocidas para el Villanovense como son Kamal (temporada 17-18) o Runy (temporada 22-23). «Es un equipo que ha empezado la temporada dubitativo, también en pretemporada con unas salidas extrañas a final de mercado», analiza Cifuentes sobre un rival que ahora «es mucho más práctico, está defendiendo mejor y siendo más resolutivo arriba».

