El Villanovense se aferra a la vida con un gol de Benji

Jugar bien y ganar es lo deseable, pero la primera premisa es prescindible cuando la segunda es una necesidad. Lo aplicó este domingo el Villanovense, que se impuso a la Balompédica Linense con un solitario gol de Benji en el tramo final después de un partido con muy poco fútbol, sobre todo, en la primera mitad por parte de los locales. Pero nadie esperaba un buen espectáculo en el Municipal Villanovense, la entrada únicamente estaría amortizada si se ganaba.

Se ganó, es cierto, pero el sufrimiento fue notable y prueba de ello eran las lágrimas de muchos futbolistas, tanto de los vencedores como de los vencidos. No obstante, la derrota deja a la Balona por debajo de los serones y con escasas opciones de una salvación que ahora el Villanovense tiene a cuatro puntos, con nueve aún por disputar.

Cierto es que jugando así siempre es más difícil puntuar y no lo mereció el equipo de Alberto Cifuentes en los primeros 45 minutos. De hecho, no llegaron a inquietar la portería de Álex Lázaro, que regresaba a la que fue su casa. Tampoco se empleó a fondo inicialmente en el lado contrario Olmedo, pero los visitantes no tardaron en generar peligro.

Tras varias llegadas, en el 20, probó desde fuera del área Alberto Fuentes, otro ex del Villanovense, pero su disparo se marchó lejos de la portería. Dos minutos después, la tenía Fran Carbiá, que se topaba con un inmenso Placi, que envió a saque de esquina. Entre tanto, para los locales se hacía inviable llevar peligro al área rival y únicamente de falta, con un disparo desviado de Lobato, se acercaron en el minuto 27.

Lo mejor que le podía pasar en ese momento al Villanovense era el descanso, pero quedaba aún un cuarto de hora para cambiar el chip con el paso por vestuarios. Todavía tenía que aparecer, en el 36, Olmedo con una gran intervención para evitar el primero. En el 42, Jack Harper perdonaba también el 0-1 con un disparo que se marchó alto.

A peor no podía ir el Villanovense en el segundo acto y, aunque la mejoría tardó en llegar, al menos evitó que la Balona se adelantase en el marcador. Nada más empezar, Chalbaud chutó por encima de la portería de Lázaro; después, el partido se enfrió al tener que atender a Olmedo durante varios minutos. Reanudado el juego, volvió a aparecer Harper para el cuadro visitante, pero su disparo terminó en córner saliendo muy cerca de la portería serona.

Villanovense: Olmedo; Lobato, Placi, Carlos Daniel, Iván Robles, Pajuelo, Ruyman, Kevin (Collazo, min. 81), Óscar (Benji, min. 57), Abreu (Chabboura, min. 69) y Chalbaud (Adighibe, min. 81). 1 - 0 Linense: Álex Lázaro; David Hernández, Fran Moreno, Fran Tena (Pecellín, min. 88), Connor, Toni Jou, Ale Hernández, Joao Pedro (Carlos León, min. 64), Fuentes (Villa, min. 76), Fran Carbiá (Luis Martínez, min. 88) y Jack Harper. Gol: 1-0: Benji, min. 82.

Árbitro: Antonio Pozo Fernández (ceutí). Amonestó a los local Iván Robles y Chabboura, también a los visitantes Ale Hernández, Alberto Fuentes, Fran Tena, José Serrano, Carlos León y Luis Martínez.

Incidencias: Unos 600 espectadores en el Municipal Villanovense.

La entrada de Benji, rozando la hora de juego, fue el cambio definitivo para el Villanovense que con el canario creció en el juego ofensivo. Parecía que se animaba algo más el equipo de Cifuentes, que fue pitado por la grada en la sustitución de Abreu que, en el 64, había gozado de una tímida llegada con un disparo fácil para Lázaro. Cinco minutos después, Olmedo volvía a salvar a los serones con una gran parada a disparo de Fran Carbiá. La suerte sonrió esta vez a los locales, porque en el 72 Ale Hernández vio cómo su disparo se marchaba prácticamente rozando la base del palo.

Y esa divina fortuna del fútbol se apareció a dos minutos del final para que Benji desatara la locura de un Municipal Villanovense, que se resignaba ya a un empate insuficiente. El futbolista canario anotó el que será probablemente uno de sus pocos goles de cabeza en su carrera aprovechando un centro de Iván Robles desde la derecha (1-0). El tanto se celebró con rabia y se defendió con más corazón que cabeza en un intenso final de partido para amarrar un triunfo con el que los serones se aferran a la vida.

Cifuentes: «Hemos conseguido una victoria sufrida sin buen juego» «La primera parte no me ha gustado a mí, ni seguramente a nadie», reconocía Alberto Cifuentes tras la victoria contra la Balona que llegó en el tramo final, «nos ha costado un poco tener esa energía que necesitaba el partido». Ya en la segunda parte vio mejor a su equipo, «sin un juego brillante, pero sí que hemos conseguido llegar un poco más arriba». También analizó los cambios, «sobre todo el de Benji, que nos ha dado mucha profundidad por la derecha». El gol del futbolista canario es, para Cifuentes, «lo menos habitual que te puedes encontrar en un partido», por el hecho de haberlo anotado de cabeza. Y, además, hizo hincapié en la fortaleza de los suyos para amarrar el triunfo, «nos ha tocado achicar agua y sacar todo lo que venía por arriba, hemos conseguido una victoria sufrida sin buen juego, algo típico de estas últimas jornadas». Sobre la clasificación, valoró el haber subido un puesto, pero dice que no la está mirando. «Estamos semana a semana peleando por este escudo y por el grupo humano que hay», concluyó.