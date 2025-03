El Villanovense se aferra al partido a partido

La hizo popular el 'Cholo' Simeone casi por repetición en esa filosofía 'cholista', pero lo cierto es que la frase era y es de todos: ... Partido a partido. Y ese es ahora el pensamiento al que se aferra el Villanovense. Pese a la delicada situación en la tabla durante toda la temporada, los serones nunca se han dado por desahuciados y, tras su primer triunfo a domicilio el pasado domingo, la montaña rusa afronta una nueva subida que les gustaría prolongar durante las seis semanas que restan. Los ocho puntos respecto a la permanencia siguen pareciendo, eso sí, casi insalvables.

«Filosofía 'cholista' pura y dura, pensamos solo en Orihuela y el domingo después de las 2 te cuento cómo afrontamos la siguiente semana», respondía Alberto Cifuentes en la previa del partido de este domingo sobre cómo afronta el equipo las seis jornadas restantes.

Delante estará un Orihuela que acumula cuatro jornadas sin perder, amortizando al máximo sus goles, pues suma un empate a uno y tres victorias por la mínima. Todo ello tras la llegada al banquillo de José Francisco Grao García 'Pato'. «Ha cambiado el sistema y ha cambiado la posición de jugadores que a mí me gustan más donde juegan ahora», analiza Cifuentes sobre este cambio, «están recibiendo poco y quizás no están tan dominados como antes, lo están haciendo bien y están en un buen momento».

Además, destaca la baja de Chuli, segundo máximo goleador de los alicantinos, por acumulación de tarjetas. «Es una baja importante por ser un jugador que arriba les da mucho, pero tienen una plantilla de jugadores con mucha experiencia en la categoría», añade sobre el rival.

Pero una semana más, lo que preocupa al técnico manchego es el fútbol que despliegue su equipo sobre el campo, en su caso, con las bajas de Pajuelo y Lobato, también por ver la quinta amarilla el pasado domingo en Cádiz.

Psicológicamente, la semana ha sido algo más plácida para el Villanovense gracias a ese primer triunfo lejos de casa. Una tarea pendiente que ahora se cambia por otra, la de lograr dos victorias consecutivas. «La habíamos puesto cuando ganábamos en casa y no se daba, vamos a ver si al revés la conseguimos», reconocía Cifuentes sobre ese deseo tan necesario «después de un año que está siendo muy duro para todos».

El gol de Adighibe la pasada semana dio esos ansiados tres puntos, pese a que no fue el mejor partido. «Quizás fue de los peores que hemos hecho fuera de casa y conseguimos ganar», confesaba Cifuentes que espera ver de nuevo la mejor actitud de los suyos en el Municipal Villanovense.

Importante sería también en lo emocional este triunfo como dedicatoria a un Javi Sánchez que hace unos días anunciaba su retirada. «Fue un momento emocionante, una retirada siempre lo es, y me trae recuerdos bonitos y no tan bonitos», expresaba sobre esa decisión del central de Entrerríos que él tuvo que tomar años atrás. Dice que en estos días le ha visto «contento y con energía positiva», algo que apenas había ocurrido en esta temporada marcada por las lesiones. Por otra parte, espera que este adiós sea también, en parte, un aliciente para sus compañeros, «sería bonito darle una victoria en casa, creo que se lo merece, igual se lo merece que hubiera estado en el campo y conseguirla él; no puede ser, pero estaría genial que el equipo ganase y le dedicara esa victoria a Javi».