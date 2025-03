«Si viese jugadores que no se dejasen la vida por el escudo no saldrían al campo»

R. H. Badajoz Domingo, 25 de febrero 2024, 21:56 Comenta Compartir

Iñaki Alonso atendía a los medios con la cara contrariada por una nueva y más que dolorosa decepción de su equipo. «Nosotros sabíamos cómo nos iban a jugar. Creo que nos han tirado un tiro a puerta en todo el partido y ha ido para dentro. Es duro de asmilar. Pero el equipo en ningún momento le ha vuelto la cara al partido y hemos tenido dos o tres situaciones muy claras para ganar», resumía.

El técnico del Badajoz lamentó el duro varapalo que supuso la casi única aproximación a los dominios de Narváez. «Ese matiz de situación a balón parado, creo que es el único tiro a puerta y nos hace perder el partido, me parece de locos. Creo que hemos hemos sido en todo el global del partido superior al rival y nos merecimos mínimo no perder, un empate, porque hicimos muchas cosas bien». Añadía Alonso que su equipo se vea penalizado por desconexiones o fallos puntuales. «Estamos trabajando a fuego y lo que no me ha pasado en mi vida es que hagas un error y siempre el contrario lo tenga. No es normal. Sabíamos lo que nos estábamos jugando, nos estamos jugando la vida. Ahora tenemos que llegar otra vez en casa y hacer un grandísimo partido para sacar los tres puntos».

El preparador vizcaíno se mostró rotundo sobre la actitud y compromiso de la plantilla. «Si viese jugadores que no se dejasen la vida por el escudo y por el club no serían titulares ni saldrían al campo».

Iñaki Alonso destacó el juego de su equipo, pero reconocía que le faltó pegada. «Hay cosas que mejorar. Creo que hemos hecho un partido fuera de casa en un contexto jodido muy completo y me parece increíble irse de vacío, me parece una cagada mortal». Y no cree que le faltara ser más competitivo con todo lo que se estaba jugando. «No tengo la misma sensación de haber salido blandos o no intensos. Este equipo ha demostrado ser fiable, fuerte, en casi todos los partidos en los que he estado como entrenador. Nos ha costado adaptarnos, pero no hemos sufrido».