Está siendo un año complicado, en todos los sentidos, para el Villanovense. Pero este Domingo de Resurrección también lo fue, en casi todos los ... sentidos, para los serones. La situación económica no ha cambiado, pero en las últimas semanas el equipo ha revivido gracias a sus cuatro triunfos en cinco jornadas. Un bagaje que invita a soñar con la salvación, pero con mesura.

«¿Eres optimista de cara a estos dos partidos?», preguntaba la prensa a Ángel Pajuelo tras la victoria contra el Xerez (1-0). «Tú me conoces bien, no tenemos que mirar más allá de la jornada que viene, preparar bien toda la semana y hacer un buen partido allí en Linares», respondía el capitán sin dejarse llevar por la euforia porque no hay nada hecho, los serones siguen en descenso.

«¿Pero pensabais hace un mes llegar así a este tramo final?», se insistía en sala de prensa. «Lo pensábamos porque yo veo entrenar al equipo y al final los resultados iban a llegar; no sabíamos cuándo, no sé si ha sido muy tarde, pero sabíamos que estamos trabajando para ello y confiábamos en eso», dice la que es, sin duda, la voz más autorizada del vestuario. Pese a la contención, sí se le escapa la palabra ilusión, al menos, por el hecho de que «todo el trabajo está teniendo su fruto».

Una ilusión que cree que también han logrado contagiar a la grada. Para él, el empuje de la grada fue clave para ganar el pasado domingo, «hemos visto en el Municipal de las mejores entradas de todo el año y eso ha sido un plus». Un numeroso público que se dejó la garganta para animar a los suyos con el deseo de que en dos semanas la escena vuelva a repetirse. Porque la última bala se jugará en casa, siempre que traigan un buen resultado de Linares. «Ojalá. Así nos estamos preparando hace mucho tiempo», reconoce Pajuelo, que espera enganchar a la afición tras este mal año. «Al final es cosa nuestra el dar el máximo en cada partido para ver el Municipal como lo hemos visto este domingo; cuando el equipo responde, la gente responde y eso es fundamental», expresa sobre ese factor campo, «ojalá que lleguemos a esa jornada última con esas opciones, pero lo importante es hacer buen papel en Linares».

Y si Pajuelo es esa voz autorizada, el eco es de Javi Sánchez. Su homenaje este pasado domingo, tras anunciar su retirada hace unas semanas, fue clave para la victoria. Incluso, estando fuera del césped. «Durante el homenaje pensaba que ojalá pudiese estar él», confesaba Pajuelo, «ha sido ese aliciente para, cuando no puedes, pensar en que seguro que él te hubiese dado ese grito o ese aliento para dar el máximo». Compañero, capitán y amigo, para él Javi Sánchez es como un hermano y por su cabeza seguramente pasará que el mejor homenaje que pueden hacerles es lograr la permanencia. Así, recuerda las palabras en la despedida del central: «Que diésemos todo por el escudo». Para ese homenaje final, el primer lazo al regalo deben ponerlo en Linares.