Soria, una buena plaza para refrendar la confianza

El Badajoz dejó atrás su septiembre negro y emprende ahora su viaje a Soria con el objetivo de confirmar su despertar tardío. El equipo blanquinegro visita uno de esos campos en los que dar un golpe de efecto significaría presentar las credenciales y refrendar la ... confianza del vestuario. Los de David Tenorio buscan dar continuidad a una dinámica de resultados positivos que entierren definitivamente esas dudas por el pésimo arranque liguero. El Badajoz quiere demostrar en el templo del Numancia su resurgir y que ha vuelto a la superficie dispuesto a recuperar terreno después de varias semanas entre tinieblas.

El campo de Los Pajaritos es una plaza idónea para dar el zarpazo y consolidar ese cambio de rumbo que se inició hace dos semanas tímidamente en Illescas. El vestuario pacense se liberó de esa ansiedad y la sensación de pesadumbre que arrastran las derrotas con su primera victoria de la temporada. «Lo que hacía falta era dar un volantazo. Estamos en esa dirección. Tenemos que seguir afianzándonos en sujetar bien el volante y ser capaces de cambiar el sentido que tiene nuestra dinámica. Espero que Soria sea otro pasito en ese sentido y ponernos en la guía de lo que tiene que seguir el equipo», apuntaba Tenorio durante su comparecencia del viernes. Un camino que comenzó a despejarse con el tanto de Carlos Cinta ante el San Fernando hace una semana. «El resultado te va dando garantías de que las cosas se van haciendo bien, aunque no siempre es por eso. Por fin se dio buen resultado y nos da un poco de margen», comentó el técnico blanquinegro. Y ese anhelo de enlazar varios triunfos que le catapulten es lo que persigue mientras el equipo sigue cogiendo minutos de rodaje. «Tenemos que intentar enganchar victorias hasta que estemos al cien por cien de nuestras condiciones. Tenemos que ir sobreviviendo dentro de nuestras circunstancias».

Enfrente tendrá a un Numancia llamado a ser uno de los grandes favoritos al ascenso como el Badajoz y que como al equipo pacense también le costó cogerle el pulso a una categoría en la que cayeron desplomados este verano. De hecho, pacenses y sorianos compartieron puesto de colistas con su casillero a cero en las dos primeras jornadas. Pero el conjunto de Javi Moreno reaccionó antes y ya es tercero. En ese cambio de tendencia quiere reflejarse Tenorio. «Cuesta mucho adaptarse a cualquier categoría. Numancia ya lo ha hecho. Es buen espejo para nosotros. Ellos han conseguido encadenar una racha de tres victorias seguidas», explicaba. El preparador granadino es consciente de la oportunidad que se le presenta a su equipo en el sentido de ese valor añadido que puede aportar a la confianza de la tropa una victoria en Los Pajaritos. «Es una buena prueba de fuego para que el Badajoz vaya allí y haga un gran partido, que veamos las mejores sensaciones, competir a nuestro mejor nivel e intentar sacar un buen resultado». Tenorio reconocía la enorme dificultad para sacar algo positivo de Soria y destacó el nivel de su rival como aspirante a todo. «Los Pajaritos va a ser un campo temible para cualquier rival. El máximo respeto al Numancia que me parece un equipo que va a ser de los de mayor potencial del grupo». Por su parte, el técnico rojillo Javi Moreno también resaltaba el papel de candidato de los pacenses. «El Badajoz es un equipazo, con grandísimos futbolistas que, como nosotros, no han empezado bien, pero ya llevan dos semanas sin perder, sin encajar goles. Espero un partido serio, pero también muy bonito. No tengo ninguna duda de que será uno de los equipos que va a estar arriba en la clasificación».

NUMANCIA-BADAJOZ NUMANCIA Kudakovskiy; Grande, Bonilla, Moustapha, Rubén, Carlos González, Zubiri, Noe, Primo, David A. y Diego Royo.

BADAJOZ Miguel Narváez; Fran Grima, Borja López, Moisés García, Carlos Cordero; Toni Jou, Miguel Núñez, Petcoff; Adri Carrasco, Sandro Toscano y Carlos Cinta.

ÁRBITRO Bárcenas Torres (riojano).

ESTADIO Y HORA Los Pajaritos, 12.00 horas.

El Badajoz partió el sábado por la mañana y por la tarde realizó la última sesión en el campo del Uxama de El Burgo de Osma. Su primer y único entrenamiento en hierba natural en toda la semana, debido a los trabajos para el cambio de césped de verano al de invierno que se está realizando en el Nuevo Vivero. David Tenorio contaba con todos los jugadores disponibles, incluido el portero Óscar Santiago, incorporado el viernes en su primera toma de contacto con sus nuevos compañeros. De esta manera tenía que hacer cuatro descartes antes de subirse al autobús y así se quedaron fuera de la convocatoria Fidel Ibáñez, Saidou Bah, Castri y Pablo Gálvez.