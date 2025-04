Así hemos narrado la tercera derrota del Badajoz esta temporada

17:58

El Badajoz sehace el hara-kiri

Peor no se le pueden poner las cosas al Badajoz. Se marcha al descanso con un 0-2 que pesa como una losa en la situación límite en la que se encuentra. No mereció ese castigo tan cruel porque fue mejor que su rival en estos primeros 45 minutos, pero así es el fútbol y en este juego manda la pegada. Los blanquinegros no la tienen a pesar de atosigar al Guadalajra en su área sin encontrar ese premio tan codiciado y en cambio el conjunto morado se aprovechó de dos errores de la zaga pacense para repetir el mismo gol casi calcado con Iván Moreno como verdugo del Badajoz. Se adelantó nada más empezar a los 6 minutos. La tuvo Müller para empatar, pero se sacó una mano abjo el portero Álex Herrero para desviar a córner. Y después Miguel Núñez, pero se la quitó el meta morado en los mismos pies. Cuando mejor estaban los de Tenorio llegaba el mazazo definitivo en el descuento y los pitos de la grada