Así hemos narrado el encuentro entre el Badajoz y el Numancia

14:11

1-0 El Badajoz salva su primer 'match ball'

No mereció sufrir tanto el Badajoz para llevarse un ansiado triunfo más que merecido. Sufrir por la incertidumbre de un escaso 1-0 , que no por la puesta en escena de un Numancia que no llegó a inquietar a Miguel Narváez. No intimidó para nada el gran aspirante al ascenso directo y sí lo hizo el Badajoz sin suerte de cara a portería. Al final resolvió su primer 'match ball' con un gol de Toni Jou a los 30 segundos. Intentó sin respiro ese segundo gol de la tranquilidad, pero unas veces el palo, a tiro de Urain, y otras el portero soriano en embestidas de Álex Alegría y el propio Toni Jou lo impidieron. El Badajoz supo conservar su renta y sumó tres puntos vitales en su lucha por la permanencia