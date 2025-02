Así hemos narrado el Guadalajara-Badajoz

19:06

1-1 El Badajoz rescata un punto del Pedro Escartín

Iñaki Alonso agitó su coctelera y el Badajoz pudo saborear un punto después de tres derrotas seguidas. No le sirve de mucho, pero al menos este punto de sutura corta la hemorragia blanquinegra. El Guadalajara se adelantó de penalti en el 75. Morcillo trasladaba al marcador desde los once metros el mayor empeño local por llevarse los tres puntos. No es que los blanquinegros estuvieran haciendo mal, pero el Guadalajara se mostraba más agresivo en ataque. Aún así, Toni Jou tuvo dos ocasiones para adelantar al Badajoz que el portero Vitolo evitó. También Óscar Santiago resultó decisivo con otro par de manos salvadoras para mantener con vida a su equipo. No tiró la toalla el equipo pacense. Y entonces apareció Adri Carrasco para colgar un balón al área para que Fidel Ibáñez irrumpiera con un cabezazo que picó dentro de la portería. Se animó el Badajoz, que no tuvo complejos en lanzarse al ataque.

La permanencia sigue a más de un partido, pero el Badajoz tiene que hacer bueno este empate en el Nuevo Vivero la próxima semana.