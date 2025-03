Samu Manchón: «El Nuevo Vivero es de Primera División»

En el Nuevo Colombino, Samu Manchón rozó con la punta de los dedos la Primera RFEF con el Cacereño tras un año excelso a nivel ... colectivo e individual, siendo el futbolista extremeño más desequilibrante de la cuarta categoría, anotando cinco tantos en la campaña regular y uno en la final del playoff. Se quedó a las puertas, pero no le faltarían propuestas para alcanzar ese escalón. Su rendimiento no pasó desapercibido y varios equipos de bronce se interesaron por hacerse con sus servicios.

Esas propuestas no fructificaron, peor no le pesa, porque la llamada desde el Nuevo Vivero cambió todo. «Sobran las palabras, venir aquí es algo muy importante y bonito. Soy de Almendralejo, sé lo que es el Badajoz». Y cuando se le interpelaba por qué fue decisivo para decidirse por la escuadra blanquinegra, insistía: «Sobre todo, que es el Badajoz, no me lo pensé dos veces. Estoy muy feliz con la decisión que he tomado». El Nuevo Vivero es un escenario que conoce a la perfección, «es de Primera División, es algo increíble y la afición es espectacular».

La dirección deportiva del conjunto verdiblanco le tentó para que fuera uno de los puntales en el proyecto de la campaña 2023/24, pero su destino era vestirse con la casaca del conjunto pacense. Habiendo transcurrido unas semanas desde su último compromiso con los cacereños, este sábado regresará a la que fue su casa, el Príncipe Felipe, en el marco del Trofeo Ciudad de Cáceres que se disputa a las 20.30 horas. «Es todo muy reciente, allí nos quedamos con la espina de no conseguir el objetivo, pero ya hay que olvidarlo. Lo di todo por el Cacereño y ahora haré lo mismo con el Badajoz».

Manchón resaltó las buenas sensaciones que le ha transmitido su nuevo entrenador, David Tenorio, que le está pidiendo que juegue más por dentro y que le otorgará libertad para explotar su dinamismo, calidad y capacidad para asociarse. «En cualquier parte de arriba puede contar conmigo y donde me ponga intentaré ayudar al equipo».

Se formó en la cantera del Betis y ha pasado por el Montijo y el Extremadura, además del Cacereño, del que procede.