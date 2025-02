La salvación, un paso más lejos

Nuevo año, vida nueva, mismo resultado. El Don Benito cambió de cara, fue otro diferente al que despidió el año, pero llegó al mismo fin, ... una derrota contra el Socuéllamos que le hunde un poquito más en la posición de colista a un partido para terminar la primera vuelta. Los rojiblancos saltaron al campo con la principal novedad de Campaoré, atacante cedido por el Talavera, que sin duda dio un aire nuevo al ataque de Manolo Martínez, pero insuficiente.

El Don Benito empezó muy metido en su papel de local, con ganas de agradar y con intensidad. Así, a los dos minutos, llegó el primer saque de esquina. Con el dominio del balón, el Socuéllamos empezó incómodo el partido, tampoco el césped ayudaba al estar muy pesado por la lluvia. Eso sí, el primer acercamiento del Don Benito no llegó hasta el 7 con un intento de Josué tras aprovechar un desajuste defensivo de los visitantes. Todo se iba a poner aparentemente a favor del Don Benito apenas un minuto después tras la expulsión de Siu por un agarrón sobre Campaoré que se aproximaba al área rival. Roja directa para el defensa visitante y una falta a favor que tampoco aprovechó el Don Benito.

Pese a la expulsión, el técnico visitante no miró a su banquillo y optó por una defensa de tres. No fue hasta el 10 cuando llegó el primer acercamiento del Socuéllamos provocando un córner que quedó en nada. Pese a jugar con uno más, el Don Benito no supo sacar provecho e incluso concedió alguna acción dispersa al rival. La más clara, en el 22, cuando Facu estuvo cerca de cazar un centro al área de Barahona. Poco después, la afición rojiblanca reclamaba un penalti del propio Barahona sobre Santana. Una acción dudosa que se repitió poco después sobre el brasileño con una pena máxima que parecía más clara, pero que tampoco señaló el colegiado.

En acción individual lo intentaba también Pepe Delgado, pero su disparo, en el 36, se marchaba muy desviado. Sin embargo, Facu la volvió a tener en un nuevo centro desde la derecha esta vez en las botas de Godoy que no desaprovechó el atacante para hacer el 0-1 en el minuto 38.

El Socuéllamos se marchaba así con ventaja en el marcador y, tras el descanso, Manolo Martínez buscaba respuestas en el banquillo dando entrada a Fran Pérez y al debutante Adrián Revilla. Aunque el primer aviso fue, como en el primer tiempo, de Josué, en un disparo que se marchó a córner. Pero fue la entrada de Fran Pérez lo que dio un aire nuevo a los rojiblancos. Su intensidad por banda izquierda generó casi todo el peligro local en la segunda parte e incluso dispuso de varias ocasiones para marcar.

En el 55, aparecía también Revilla para cabecear un centro de Álvaro García, fuera de la portería de Nieves. A balón parado también la tuvo el Don Benito, en el 57, con una falta peligrosa en el balcón del área que Nieves atrapó en dos tiempos. El Socuéllamos, mermado por la expulsión de Siu, estaba noqueado, pero una acción dispersa de Facu, que consiguió rascar un córner para el Socuéllamos, pareció reactivar levemente el ataque. Respondió rápido el Don Benito con un disparo de Santana que también terminó en saque de esquina. El brasileño dispuso de otra ocasión en un mano a mano que taponó Nieves y, minutos después, se tuvo que retirar lesionado.

Nuevo contratiempo para el Don Benito que veía en Facu su principal quebradero de cabeza. Aunque fue Antonio el que sentenció para el Socuéllamos tras aprovechar un incomprensible rechace en el interior del área tras una buena acción de Sebas Gil, que no pudo hacer nada en la segunda jugada, aunque se reclamó fuera de juego de David Agudo en el inicio de la acción (0-2).

Con más corazón que cabeza lo intentó el Don Benito en el tramo final, pero también apareció Nieves para atajar cualquier atisbo de recortar distancias dejando a los rojiblancos con la salvación a seis puntos que parecen un mundo.