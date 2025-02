Nada le sale bien al Don Benito

Estrella Domeque Don Benito Domingo, 23 de febrero 2025, 21:33 Comenta Compartir

La pelota no le sonríe al Don Benito y la justicia del fútbol le niega una vez más cualquier alegría a los rojiblancos, que ... no pudieron pasar del empate a cero contra el Linares Deportivo. No fue un partido de fútbol excelso ni de grandes florituras, ni siquiera de numerosas ocasiones, pero lo cierto es que los de José Carlos Prieto tuvieron las más claras. De hecho, hasta fallaron un penalti en los primeros minutos de partido.

Sin los sancionados Raly Cabral y Osama, tampoco Matheus por lesión, Prieto sorprendió con alguna novedad en el once inicial como la presencia de Tapia en una posición más retrasada o la ausencia de Inach, que comenzó el partido en el banquillo. Y el encuentro comenzó con intensidad en las áreas, también con polémica. En los primeros compases, el Linares pidió penalti por una caída dentro del área. Unos minutos después, en el 4, se repetía la situación en el lado contrario y, esta vez, el colegiado sí marcaba la pena máxima a favor de los locales. Sin embargo, nada parece salirle bien al Don Benito. Razvan agarró la bola para el lanzamiento, pero su disparo, que buscaba ajustar a la base del palo, se marchó fuera. Una electricidad inicial que duró poco para desgracia de una afición que este domingo fue ya menos numerosa de lo habitual. En el 22, asomó de nuevo el equipo local en una acción a balón parado que terminó con un cabezazo desviado de Tapia tras un centro posterior desde la derecha. Ampliar Emmanuel pugna con Michael por un balón. E. Domeque Dos minutos después, aparecía Sebas Gil para salvar el primero del Linares con una doble intervención bajo palos. Para entonces el Don Benito estaba ya más desdibujado en la parte de arriba y se preocupaba más por controlar cualquier posible embestida del conjunto andaluz. En el 43, un fallo de Emmanuel en el carril diestro estuvo a punto de aprovecharlo Michael con un centro desde la derecha que el meta rojiblanco atajó en el primer palo evitando el peligro. Como cierre de la primera mitad, el Linares lo intentó con una jugada ensayada en la que Israel trató de asistir a Teté con un balón por encima de la barrera. Tras el descanso, aunque le costó, se vio a otro Don Benito que sí que hizo méritos para dejar los tres puntos en casa, sobre todo tras la entrada al campo de Dabo e Inach. Ambos dieron un aire nuevo al ataque rojiblanco y ambos aparecieron en prácticamente todas las ocasiones de los de Prieto en este segundo acto. Don Benito: Sebas Gil; Razvan, Tapia, Lolo Pavón, Mario Sánchez, Emmanuel, Iturraspe (Ponce, min. 70), Álex Benítez, Rosón (Inach, min. 56), Erik Aguado (Vera, min. 70) y Dani Salas (Dabo, min. 56). 0 - 0 Linares: Ernestas; Michael, Mauro, Del Valle, Gomis, Lado, Fran Rivera (Escardó, min. 70), Isra Cano (Jorge, min. 57), Israel y Teté (Yerai, min. 75) y Talaverón (Hugo Díaz, min. 75). Árbitro: Pablo Pérez Sánchez (castellanomanchego). Amonestó al local Tapia y al visitante Fran Rivera.

Incidencias: Unos 700 espectadores en el Municipal Vicente Sanz. Así, en el 64, un centro de Inach desde la izquierda lo remató Mario Sánchez, aunque atrapó Ernestas, que también tuvo que intervenir minutos después para evitar el gol de Dabo, que se plantó ante el portero del Linares, que taponó el disparo, dejando el rechace para un compañero que terminó de alejar la pelota. Revulsivo desde el banquillo pudo ser también Ponce que, en el 75, se volvió a encontrar con Ernestas, que atrapó en dos tiempos el disparo de Ponce tras una gran jugada, de nuevo, de Inach por la banda izquierda. El Linares había perdido fuelle en este segundo tiempo, pero seguía volcado en ataque en busca de tres puntos que también necesitaban, aunque por un motivo bien diferente al de los rojiblancos. No obstante, los andaluces pelean por meterse en los puestos de fase de ascenso. El empate no se antojaba justo, pero lo cierto es que los locales perdonaron en todas las ocasiones que tuvieron. En el 82, la conexión entre Dabo e Inach volvía a aparecer, esta vez con las tornas cambiadas pues fue el futbolista cedido por el Mérida el que buscó en el segundo palo a Inach con un balón que le sacó casi de la bota un defensa visitante para enviar a córner. Aún quedaba tiempo para que Dabo gozara de una ocasión, ya en el 90, topándose de nuevo con Ernestas poniendo otra traba más a la salvación del Don Benito. José Carlos Prieto: «Estamos en una dinámica en la que la pelota no nos quiere entrar» José Carlos Prieto se iba este domingo del Vicente Sanz con la sensación de que habían merecido la victoria. «Estamos en una dinámica en la que la pelota no nos quiere entrar, pero hay que seguir trabajando, este es el camino; si seguimos así, nos terminará entrando», expresaba tras el empate el técnico del Don Benito, que recordaba el penalti fallado y las situaciones de mano a mano al final del partido. «Nos tenemos que quedar con el trabajo y con que hemos sido, desde mi punto de vista, muy superiores a un equipazo», añadía Prieto. El técnico elogió a los suyos, también la entidad del Linares. «Es importante ser un equipo serio, que venga aquí un equipazo como este y no sea capaz de llevarse los tres puntos e, incluso, merecer perder», dijo en su análisis del encuentro, «creo que desde que estoy de entrenador, antes también, hemos sido merecedores de victorias y no nos ha tocado».

