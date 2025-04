Saidou Bah: «La oferta que más me gustó fue la del Badajoz»

Durante estos días de presentaciones de nuevos jugadores del CD Badajoz queda corroborado que el club, y más perteneciendo a la Segunda RFEF tras el ... descenso, tiene mucho tirón. Este martes fue el turno del joven canterano del FC Barcelona Saidou Bah, quien aseguró que tuvo varias ofertas este verano pero que la que más le atrajo fue la del equipo pacense, algo que se está repitiendo como un mantra en la sala de prensa del Nuevo Vivero en este mes de agosto. «Desde el primer día me ayudaron mucho, estoy muy contento de estar aquí. Tenía otras propuestas pero la que más me gustó fue la del Badajoz. Ya lo había seguido durante un tiempo y fue la que más me gustó», fueron las primera palabras como blanquinegro del extremo diestro guineano de 20 años.

«Estamos muy contentos de que haya llegado a nuestro club. Le deseamos todo lo mejor y que siga creciendo como futbolista ya que es un sub23, un chaval joven que seguro tiene mucho que aprender todavía en el día a día», le presentó el director técnico Gudi.

Bah afirmó sentirse muy cómodo en su llegada y el recibimiento que ha tenido en el vestuario. «Desde el primer los compañeros me han ayudado para que la relación fuera buena, y con el míster también, me ayudó mucho. Solo he podido disputar dos partidos y he ayudado en lo que he podido y estoy muy contento».

El azulgrana, que viene como cedido desde la Masía, dijo estar asombrado con las instalaciones que encontró en la localidad pacense. «El primer día cuando llegué me quedé asombrado por el estadio. La verdad es que es muy muy chulo. El día de la presentación vi muchos aficionados y fue increíble. La afición aquí vive mucho el fútbol, son muy intensos y a mi eso me gusta mucho porque en los partidos en casa nos va a ayudar. Les agradezco la bienvenida que me dieron».

Mostró su deseo de que la liga empiece cuanto antes y se refirió a lo positivo de que en su nueva plantilla haya mucha competencia en su demarcación. «Con muchas ganas de empezar este sábado, estamos trabajando mucho para sacar lo mejor de nosotros y tener buenos resultados. Está muy bien para un equipo que haya competitividad, así no nos podemos relajar y cada día intentas mejorar el día anterior».

Saidou Bah ha permanecido en la cantera azulgrana muchos años, compartiendo equipo por ejemplo con Fermín, uno de los últimos descubrimientos de Xavi, hasta que la campaña pasada fue cedido al Olot, en Segunda RFEF, un cambio que tuvo que digerir con tiempo en cuanto al sistema de juego. «Me costó un poco integrarme, conocer el tipo de juego del Olot, porque era muy diferente al del Barça, pero al final poco a poco fui aprendiendo y de eso se trata, de ir aprendiendo las cosas poco a poco».

En su twitter se puede ver una fotografía con Messi, de la que recuerda que fue un día que estaba lesionado y acudió al centro médico del Barcelona, encontrándose en la puerta con el astro argentino y su familia. «Estuvimos hablando un rato y fue un momento muy muy especial».

Ampliar Ofrenda floral del Badajoz en La Soledad. Casimiro Moreno

Por otro lado, y minutos después de la comparecencia de Bah, el CD Badajoz realizó la tradicional ofrenda floral en honor a Nuestra Señora de la Soledad, en la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Un acto que contó con la presencia del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acompañado por el presidente blanquinegro, plantilla, cuerpo técnico y gestores de la entidad.