El renacido Montijo ahuyenta sus fantasmas

Si para el Montijo existe algún momento de la temporada idóneo para afrontar una misión no imposible pero sí durísima como es visitar al líder ... Melilla, ese es justo ahora. Sus tres recientes victorias –racha que precisamente solo ha conquistado el cuadro melillense dada la extrema igualdad de la competición– le han catapultado hacia la posibilidad de mirar más hacia posiciones cómodas de la tabla que hacia un infierno del que parece haber escapado. Juan Marrero vive sus horas más felices del difícil curso y se muestra satisfecho tras unir la del Navalcarnero (2-0) a los dos triunfos del Cerdanyola (3-0) y Alcorcón (0-2), marcadores que han instalado a su equipo en la décima posición. No debe descuidarse, como el propio técnico advierte, pero los nubarrones han dado paso al brillante sol.

«Muy satisfecho. Contento porque habíamos empezado mal, con resultados que nos hicieron mucho daño y cuando enderezas, entre comillas, pues después del sufrimiento siempre sabe mejor. No está hecho. Estuvimos ocho o nueve semanas en el descenso y sabemos que varios resultados malos nos meten otra vez y lo que no queremos es meternos ahí otra vez sabiendo la dificultad de la competición este año, donde hay mucha igualdad, tres victorias seguidas creo que solo las ha hecho el Melilla y al principio. No vamos a caer en esa relajación porque sería algo irracional».

Sobre el duelo del domingo ante los madrileños, el preparador montijano valora como muy meritoria la victoria ya que pone el listón del rival muy alto. «Sí, es una victoria de mérito. El Navalcarnero demostró por qué está arriba. Creo que ha sido uno de los mejores equipos que ha pasado desde que estoy yo aquí, con mucha velocidad, muy buen juego asociativo y, gracias a nuestra perseverancia de siempre y a apretar y desgastarlos, la victoria fue merecida. Esto tiene que ser así. Nosotros tenemos que trabajar mucho, que correr mucho y luego aplicar el talento, que también lo tenemos».

Marrero asegura que a Melilla no irán con la idea de especular, pese a que tiene alguna ausencia y a varios futbolistas entre algodones a la espera de poder entrar en la lista en condiciones óptimas. «Nos enfrentamos al líder, que va líder por sus méritos, es un equipazo y es un largo viaje. Tenemos la baja de Yeray y somos una plantilla corta, tenemos además a gente tocada y espero que se recuperen y vamos a competir porque hemos demostrado que podemos competir en cualquier campo, Madrid, Segovia…, vamos a ganar y no a especular». Añade al respecto que Raíllo atraviesa un proceso febril y Barragán lo está comenzando. Akapo arrastra un golpe en la espalda del partido, molestias de Ibra, etc., son los daños colaterales tras la batalla, «pero la ilusión que tienen los chavales y por como están apretando los dientes, seguro que van a estar».

Un partido para el que el entrenador valenciano espera ver a este Montijo y no al de meses atrás. El motivo de esta transformación, apunta, proviene de un cambio de sistema de entrenamientos, con hincapié en el aspecto físico. «Los primeros cinco o seis partidos no veía al equipo como a mí me gusta. Fuera de casa se hundía en el minuto 30 o en el 50 en campos de césped natural. La gasolina nos duraba muy poco y es que no podíamos, el verbo era no 'poder' aguantar un ritmo alto 30-35 minutos. En el último mes hemos cambiado la forma de los entrenamientos y hemos subido mucho físicamente y de ahí hemos mejorado mucho los resultados. Lo del partido a partido es muy importante y todo es por algo y no era mala suerte. Encajábamos muchos goles, demasiados, incluso nos remontaban un 0-2 en 15-20 del final y ese miedo escénico de los últimos 15 minutos nos lo quitamos ante el Alcorcón».

Tan satisfecho está Juan Marrero que esquiva una norma no escrita por la que los entrenadores suelen halagar más al colectivo alejándose de hacerlo en individual, refiriéndose a varios nombres propios que están detrás de esta mejoría. «La entrada de Sergio Tienza nos ha dado mucha solidez, estoy muy muy contento con el trabajo de Bernabé, que en cualquier momento puede ser titular, o Cristo, que me está sorprendiendo cómo se cuida a su edad y me alegro por él porque es muy humilde y trabajador pese a todo lo que ha conseguido. No todos pueden presumir de eso, unido a su talento de cara al gol, me alegro por él porque le están saliendo bien las cosas», concluye.