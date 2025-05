El primer paso hay que darlo en casa

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Sábado, 10 de mayo 2025, 21:33 Comenta Compartir

El Villanovense se la juega en 180 minutos y los primeros 90 son este domingo en casa, con su gente, en un estadio municipal que se espera prácticamente lleno para recibir al Real Madrid C en la eliminatoria por la permanencia en Segunda RFEF. Solamente podrá quedar uno, el otro acabará en Tercera RFEF y, en el caso de los serones, con un futuro incierto.

Por eso, el primer paso para mantener la categoría hay que darlo en casa, donde los de Alberto Cifuentes tratarán de buscar un buen resultado para el partido de vuelta que será la próxima semana en Valdebebas. «Estamos centrados en el partido de aquí de casa, con una inercia muy positiva en cuanto a resultados y con un nivel de confianza bastante grande, así que vamos a aprovecharlo», expresaba en la previa el técnico del Villanovense.

Cabe recordar que el tramo final de temporada de los serones ha sido toda una admirable escalada en la que pocos confiaban. La meta era este playout y ahora toca recorrer unos metros más para culminar la gesta. Y no preocupa en exceso que el partido de vuelta toque jugarlo fuera. «Es la sensación que me da, que ya no importa tanto quién juegue la ida en su casa o la vuelta, porque siempre dices 'La vuelta en mi casa con mi gente y tal', pero ahora ya las eliminatorias te obligan a ganar un partido y se ve de forma diferente», argumenta Cifuentes.

Tampoco el rival inquieta más que cualquiera de los que ha tenido delante el Villanovense este año. Tras una semana intensa de análisis de los canteranos madridistas, Cifuentes ve un filial talentoso, pero también muy práctico en líneas ofensivas. «Lo que no quiere decir que no tengan gente arriba que combine, que regatee, que tiene mucho talento», matiza. Además, apunta a la juventud de esa fase de ataque, mientras atrás hay relativa madurez. «La parte de atrás es joven, pero no tanto, jugadores de 21 y 22... Bueno, tienen un poquito de todo», añade.

En cualquier caso, insiste en que tratarán a este Madrid C como a cualquier otro rival: «Al final, están en playout como nosotros y van a pelear por el mismo objetivo que es salvar la categoría». Así, al igual que en las jornadas regulares de liga, se centra más en los suyos. «Tendrán sus debilidades y puntos fuertes, pero vamos a intentar explotar lo que nosotros realmente hacemos bien y que consigamos hacerle daño», concluye sobre el rival.

Como una final ven también la eliminatoria en la cantera blanca. «Es un partido de mucha exigencia, el rival apretará mucho ya que juega en casa con su afición», decía esta semana Ferrán Quetglas, guardameta de este Madrid C que ha disputado 15 partidos esta temporada. Sabe que el Villanovense viene de una buena racha, «van a hacer su juego, que es lo que mejor se les da».

Además, desveló que Joselu Sánchez, que cogió las riendas del equipo hace 14 jornadas, les ha dicho «que juguemos con tranquilidad ya que es ida y vuelta, por lo que hay que venir con el mejor resultado posible».

Ese será el objetivo de ambos equipos, tratar de dejar algo encarrilada la eliminatoria en estos primeros 90 minutos para partir con cierta ventaja el próximo domingo en Madrid. Para ello, Cifuentes ha confirmado que contará con todos sus efectivos disponibles, a excepción de Viti, que cumple sanción por acumulación de amarillas, y Carlos Daniel. Así, confirma la presencia de jugadores como Lobato, que se marchó con algunas molestias el pasado domingo, «pero son molestias típicas de los 90 minutos de juego y golpes ya de final de temporada, físicamente el equipo creo que ha acabado está acabando bastante bien». El mejor final, en cualquier caso, tendrá que esperar 90 minutos más.

VILLANOVENSE-REAL MADRID C VILLANOVENSE Olmedo; Iván Robles, Brunet, Placi, Lobato, Pajuelo, Ruymán, Benji, Kevin, Abreu y Chalbaud.

REAL MADRID C Quetglas; Moya, Serrano, Sotres, Ginés, Calleja, Perea, Álex Pérez, Romera, Jacobo y Bruno.

ÁRBITRO Gorka Mazo Maruri (vasco).

ESTADIO Y HORA Municipal Villanovense, 12.00 horas.