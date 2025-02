Pozo alumbró la primera sonrisa de la temporada para el Montijo

Alejandro Villalobos. ADG MONTIJO Domingo, 18 de septiembre 2022, 19:22 Comenta Compartir

Reza un refrán que a la tercera va la vencida y, a base de disciplina, una férrea defensa y el detalle sutil de Abraham Pozo con su gol olímpico, el Montijo se rehízo de sus cenizas tras caer en Guadalara y brindó la primera sonrisa a sus incondicionales ante un oponente, el Adarve, que cede su primera derrota del curso.

Sonaba la campana en el coliseo de las Vegas Bajas y sin haberse cumplido el primer minuto en el luminoso se producía la primera noticia foránea a cargo de un viejo león rojinegro, Dani Segovia, que casi lió la marimorena en un fallo de marca de la zaga, pero cruzaba en exceso la bola, corriendo idéntica y anecdótica estadística un suspiro después. El primer mensaje local lo firmó Barragán en un fax lateral cándido a las manos del meta, Guille, en el minuto cuatro. Los chicos del barrio del Pilar madrileño alzaron la voz haciendo suya la posesión y los saludos a los confines locales. En el minuto diez provocaron un seísmo balompédico en un libre directo firmado por Carbonell que buscó la escuadra y que obligó al vuelo de Izan para evitar consecuencias funestas. Volvieron a la carga los unionistas en un testarazo invalidado por fuera de juego (inexistente a priori) de Yeray al travesaño y, poco después, en un remate a quemarropa de Calleja con lucimiento de Izan. Cuando el cetro del choque lo empuñaba la escuadra madrileña, y en su primer roce con el cuero, llegó el mago de los borceguíes blancos, el extremo Abraham Pozo, para sellar desde la bandera un gol olímpico que se comió con todas las costuras la zaga y el meta visitante (min. 29), para dar paso, y mejor que nunca, a la pausa hídrica.

Nada más volver los leones al cuadrilátero verde, un exceso de carga muscular de Lobato sobre Barragán la dejó de ver el juez del pleito y, a nueve minutos del gong intermedio, el mismo protagonista chutó con inocencia sobre las manos de Pérez. Un remate del alfil Gideon sacudió los guantes del meta visitante y ambas centurias se retiraban al vestuario.

Montijo Izan; Gideon, Akapo, Javi Chino, Pedro Toro; Barragán (Cristo Medina, min. 60), Rodao, Abraham Pozo (Ibra, min. 72), Yeray (Batanero, min. 82); Raíllo (Cristo García, min. 60) y Pino. 1 - 0 Adarve Guille; Meseguer, Juanma, Lobato, Miñambres (Paris, min. 75); Pablo, Calleja, Maganto (Pineda, min. 57), Carbonell (Fer Harta, min. 69); Dani Segovia y Albur (Molina, min. 63). Árbitro: Moreno Osuna (Comité castellano-manchego). Mostró cartulina amarilla a Barragán y Cristo García por el Montijo, y a Calleja por el Adarve..

Goles: 1-0, Abraham Pozo (min. 28). ).

Campo: Emilio Macarro. 500 espectadores.

Sin cambios en ninguna de las filas despertaba la segunda manga, y el primero en mover fichas fue la tropa añil en un remate a las nubes de Albur al ver fuera de su puerta a Izan (min. 47). El Montijo se mostraba cómodo en la medular y con cien capas de hormigón en la zaga, con Chino, otra jornada más, poniendo ese aplomo que le cataloga atrás junto al miura Pedro Toro. Allí no entraba ni una mosca. Mucho tocar los hombres entrenados por Manuel González pero sin saludar con criterio a Izan. Pineda relevó a Maganto para poner algo de refresco en los unionistas pero apenas cambió nada. Rodao exigió a la zaga del cuadro madrileño (min. 60) coincidiendo con el concurso de los dos Cristos (Medina y García) en la hierba. Calleja desde la bandera cosió un centro al segundo palo que deleitó a todos con el taconazo de Meseguer, pero resultaron ser fuegos de artificio para la galería (min. 75). El Montijo seguía muy sólido y metía algo de pólvora con la velocidad en el extremo izquierdo Ibra. Se consumía el reloj de arena y en el tiempo añadido pese a tener más énfasis el Unión en lograr las tablas, el Montijo aguantó como un león y se hizo con toda justicia con los tres puntos.

Juan Marrero: «Cuando se sufre y se gana, el valor del triunfo es doble»

El entrenador del Montijo, Juan Marrero, sacó una lectura positiva del triunfo ante los chicos del Unión Adarve: « Sabíamos que a nuestro rival el campo no le iba a afectar, ya que ellos juegan en césped artificial. Venían psicológicamente muy arriba, al sumar los seis puntos en las dos primeras jornadas y que tiene jugadores que han demostrado que hacen mucho daño en el fútbol directo. Hemos metido en el duelo un poco más de intensidad. Hemos sabido sufrir y no hemos matado el partido porque creo que en la segunda parte hemos tenido ocasiones y ellos igualmente. Me alegro por mis jugadores porque es un gran resultado«.

Pese al calor sufrido durante los 90 minutos en el caucho, cuando se le cuestionó por la actitud de sus pupilos en el duelo, Marrero explicó que la situación es similar para ambos bandos: «Con estas temperaturas sufrimos todos, chicos, técnicos y todos. Cuando sufres y ganas, lograr los tres puntos vale el doble y más ante un rival que sabíamos que iba a ser dificilísimo y que no le iba a afectar el campo ni nada. Hubo algunas cosas negativas que debemos solucionar, pero me quedo con las cosas positivas. Me alegro que hayan dado un paso adelante».

El duelo comenzó con ritmo pausado pero fue ganando en intensidad y el míster lo confirmó: «Ellos han salido bien, con fútbol directo en la persona de Dani Segovia, que no es que nos hiciese daño pero provocaba que cogiesen segundas jugadas tras los rechaces, con el consiguiente peligro. Luego supimos ajustar y entrar por banda y meter buenos centros. Quizá nos falte tener más acierto en el remate, pero creo que en el cómputo global y, sobre todo por la segunda parte, somos merecedores de la victoria».

Juan Marrero también destacó la labor de los arqueros: «Ambos porteros han estado muy acertados. Izan ha salvado dos muy buenas. Es su trabajo, pero luego el equipo tiene que saber sufrir y hay que jugar con el resultado y más ante un rival dificilísimo».

Para concluir, destacó el valor del balón parado: «Ha sido un aspecto positivo y me alegro mucho por el gol de Abraham Pozo y además quisiera destacar a Javi Chino y sus compañeros de zaga que han rayado a gran altura pero ahora hay que pasar página y centrarnos en el próximo duelo ante Atlético Madrid B«

