Un partido para pasar facturas

El Badajoz afrontará este domingo su partido más intrascendente que se recuerda en años, pero que estará envuelto de una fuerte carga sentimental y clima ... de tensión que se transmitirá desde las gradas. Será el momento de la afición, de que tome la palabra y pida cuentas al palco y al equipo después de otra temporada calamitosa que ha culminado con su segundo descenso consecutivo que le hunde al pozo de Tercera.

Será el encuentro de la vergüenza, de la indignación, de la resignación, la rabia y de cargar las tintas contra los responsables de un proyecto que ha fracasado estrepitosamente. Jugadores, técnico y nuevos administradores serán sometidos al veredicto de una afición maltratada enormemente en los últimos años. El conjunto blanquinegro recibirá ya descendido al Llerenense en la cita más humillante de su historia. Porque el campeonato baja el telón en un Nuevo Vivero irritado y sin consuelo posible y aún le queda pasar por ese mal trago de sufrir el juicio sumarísimo de una hinchada al máximo nivel de cabreo. Y además, todavía asistir a otro acto de mortificación como es que un humilde equipo extremeño celebre su permanencia ante la desolación blanquinegra de no haberlo conseguido ellos con un presupuesto muy superior.

En el club siguen tratando de digerir su desplome a la quinta categoría nacional y con los futbolistas ya en modo salida. El Badajoz no se juega nada y enfrente tendrá a sus paisanos de la Campiña Sur aferrándose a sus opciones de permanencia. Luis Oliver Sierra fue claro al respecto de la manera de cómo iba a encarar su equipo este encuentro. «Sin ninguna motivación», respondió tajante y sin tapujos. Aunque seguidamente apelaba a tener un mínimo de orgullo por respeto a los equipos implicados en la lucha por evitar el descenso y no desvirtuar el campeonato. «Somos profesionales y lo que no podemos hacer es tampoco adulterar la competición. Igual que la semana pasada contra el Montijo me pareció excesivo su ímpetu, ahora no podemos hacer nosotros todo lo contrario, de dejarnos ir, hacer el ridículo en la última jornada y no dar nuestra mejor versión», remarcó el técnico blanquinegro.

«Sacaré a los que estén en mejores condiciones para competir teniendo en cuenta que nos acabamos de ir a Tercera y que el vestuario parece un tanatorio» Luis Oliver Sierra Técnico del Badajoz

Después del último mes y medio jugándosela sin margen de error, el Badajoz tratará de recuperar anímicamente a sus jugadores para jugar con la única presión que dictamine el Nuevo Vivero. «Sirve para que todos tengan su premio después de entrenar todas las semanas. Sacaré a los que estén en mejores condiciones para competir teniendo en cuenta que nos acabamos de ir a Tercera y que el vestuario parece un tanatorio», asumía Oliver Sierra. En ese sentido, dejó caer que los juveniles que habitualmente entrenan con el equipo tendrán su oportunidad. «Es un fracaso colectivo. No hay venganzas de ningún tipo. Hay jugadores que entrenan con nosotros que pueden participar».

El preparador aragonés se mostró contrariado por un desastroso inicio de liga que ha lastrado a un equipo que ha terminado más cercano al nivel y actitud que se le debía exigir a esta plantilla. «Los jugadores han cumplido. Si hubiesen estado así toda la temporada este equipo estaría tranquilamente salvado y probablemente luchando por el playoff. El problema es que llegamos faltando 9 jornadas y a 5 puntos de la permanencia y encima el Navalcarnero no ha parado de ganar», lamentaba Luis Oliver Sierra.