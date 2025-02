Dos partidos de sanción para Oliver Sierra y Javi Melchor

Luis Oliver Sierra y Javi Melchor fueron expulsados en San Sebastián de los Reyes y han sido sancionados con dos partidos, por lo que no ... se podrán sentar en el banquillo del Nuevo Vivero en la despedida del Badajoz a la Segunda RFEF. También se perderán el primer encuentro de la próxima temporada en Tercera.

El técnico blanquinegro vio la roja directa por entrar al terreno de juego y protestar al árbitro en la acción del posible penalti no pitado al equipo pacense en el descuento. Mientras que el preparador de porteros fue expulsado una vez finalizado el choque también por dirigirse al colegiado y hacerle observaciones con la expresión «vaya penalti no has pitado», según recogía en el acta el aragonés Ramo Andrés.

De esta forma, su segundo Nico Medina dejará su puesto habitual en las gradas para dirigir al equipo ante el Llerenense.