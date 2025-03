Un partido entre el cielo y el infierno

Estrella Domeque Don Benito Sábado, 8 de marzo 2025, 18:01 Comenta Compartir

De cielos e infiernos sabe mucho el fútbol, aunque es raro ver a estas alturas de temporada a dos equipos que tengan tan claro que sus destinos a final de curso van a ser muy diferentes. El Vicente Sanz acoge este domingo el duelo más desigual de la jornada, el líder contra el colista. Don Benito y La Unión se ven las caras con uno mirando al cielo del ascenso y el otro al infierno del descenso.

Treinta puntos separan a ambos equipos a falta de nueve jornadas para el final de una temporada funesta para los rojiblancos que no ganan desde el pasado 17 de noviembre. Esta semana les queda el triste consuelo de llevar dos empates consecutivos que no bastan. «No es lo que queremos, pero ya se ve un equipo que no pierde tanto y encadenamos dos semanas consecutivas sin perder, aunque está claro que lo que queremos es la victoria», decía en la previa José Carlos Prieto, técnico del Don Benito.

En otras circunstancias, medirse al líder suele suponer un bonito reto similar a la historia de David contra Goliat; en la situación actual, en poco o nada se parece a este relato bíblico. El gigante murciano lleva seis jornadas sin perder, con cinco victorias y un empate. Un rumbo que difícilmente dejará que corte el Don Benito. «Espero un partido muy difícil, es el mejor equipo del grupo, los números están ahí», advierte el entrenador rojiblanco que considera La Unión como «uno de los equipos que mejor compite en la categoría, tenemos que estar muy atentos para debilitar sus fortalezas que son muchas».

De cara a este encuentro recupera a Raly Cabral, tras cumplir dos partidos de sanción, pero pierde a Ponce y Álex Benítez en el centro del campo por acumulación de amarillas. Tampoco llegará previsiblemente Matheus para este partido. Unas ausencias que le obligarán de nuevo a reinventarse tanto en la medular, donde podría recurrir a Tapia, como en el centro de la zaga con la opción de un Vesprini desaparecido en combate.

«El equipo lo afronta con mucho trabajo, sabemos cuál es la situación, pero todos lo sabíamos y lo importante es que aquí nadie se rinde ni ha bajado los brazos», argumenta Prieto que pide a los suyos «mirar a nosotros mismos, que creo que vamos mejorando día tras día, esto no va de lamentarse sino de mirar a lo siguiente y competir».

DON BENITO-LA UNIÓN ATLÉTICO DON BENITO Sebas Gil; Emmanuel, Lolo Pavón, Vesprini, Mario, Tapia, Gorka, Inach, Raly, Erik y Osama.

LA UNIÓN ATLÉTICO Navarro; Espínola, Quindimil, Diego Ruiz, Víctor Mena, Alvarito, Grillo, Pedrosa, Armando, Karim y Ferrón.

ÁRBITRO Abraham Gutiérrez Perera (andaluz).

ESTADIO Y HORA Vicente Sanz, 12.00 horas.