No es un todo o nada, pero se le parece

No es un todo o nada, pero casi. El Villanovense se juega una de sus tres últimas balas, pero lo hace con la obligación de ... dar sí o sí en la diana. Todo lo que no sea ganar este domingo al Xerez CD sería un desastre y prácticamente una despedida de la categoría.

Los serones jugarán además sabiendo lo que ha hecho el San Fernando, que marca el puesto de playout, el objetivo más realista ahora mismo; y tendrán que esperar a por la tarde para saber si el Don Benito echa un cable contra el otro Xerez, el Xerez Deportivo, que ocupa la última plaza de salvación esta semana que queda a seis puntos.

«No hay demasiado optimismo porque no tenemos mucho margen», respondía Alberto Cifuentes tras las dos victorias consecutivas de su equipo. Hay mejoría, pero de nada sirve si no se sigue en la misma línea. «Afrontaremos el partido sabiendo el resultado del sábado y eso nos meterá presión... O no; eso sí que es algo que hay que manejarlo bien», advierte sobre esta hipotética ventaja de saber el resultado de los andaluces.

Pero más allá de lo que pase lejos del Municipal Villanovense, lo importante será lo que ocurra en ese feudo serón que ha vivido pocas alegrías esta temporada. Hace unas semanas, el objetivo era llegar con opciones a este tramo final que se va a decidir con dos partidos como local y uno fuera. Algo que se ha conseguido, en parte. «Me habría gustado llegar con algunas opciones más», reconocía el técnico manchego que prefiere borrar estas dos semanas en las que el equipo ha ganado, «tenemos que pensar que este domingo es una final para nosotros, que estamos en casa y que vamos a salir a dar lo mejor de nosotros mismos».

En ese calendario al que le quedan ya tres fechas se analiza todo, también sobre qué tienen por delante los rivales en ese mismo objetivo de la salvación. A priori, los demás tienen un calendario más complicado, pero esa es una ciencia para nada exacta. «Es inevitable que la gente a tu alrededor lo mire bastante», dice Cifuentes que, en su caso, intenta no mirarlo, «pero te llega por todos lados y siempre se cuenta con que tú vas a ganar; debemos centrarnos en cómo vamos a ganar y lo que hagan los demás no está en nuestras manos».

Lo primero, por tanto, es ganar a un Xerez que es quinto y que también necesita un triunfo para mantenerse en esa promoción de ascenso. Al igual que los serones, afrontarán el partido sabiendo lo que han hecho Almería B y Estepona, sus dos perseguidores que acechan esa quinta plaza. «Han hecho hasta el momento una grandísima temporada, sus números lo dicen, y vienen con una ilusión tremenda de Tercera RFEF y con una gran masa social», explica sobre el rival de cara a un partido decisivo para el que cuenta con todos sus futbolistas, incluido Adighibe, que terminó con molestias la semana pasada.