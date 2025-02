Oliver Sierra: «Difundir bulos desestabiliza a un equipo que no nos ha hecho nada»

Cuando menos se esperaba, en la rueda de prensa previa a un duelo intrascendente para el Badajoz (en el Nuevo Vivero, ante el Llerenense, el ... domingo a las 12.00), Luis Oliver Sierra sacó el fusil, cargó, apretó el gatillo retórico y lanzó fuego a discreción. Todo circulaba por unos cauces normales, sin estridencias, hasta que se alcanzaron los dos minutos de comparecencia. La tormenta se desató a raíz de la cuarta pregunta, en la que se le interpeló sobre si la de este viernes sería su última rueda de prensa como entrenador blanquinegro. «Os habéis empeñado en enterrarme y utilizar de fuentes oficiales a cualquier tío con una foto de Chayanne en Twitter (actual X), pero la realidad es que no creo que sea la última».

Era el prólogo de una secuencia que duró unos cuatro minutos en los que se explayó a gusto y en los que intercaló varias cuestiones. Uno de los ejes vertebrales de su acalorado alegato se centró en la asunción como cierta por parte de una parte de la comunidad de que el técnico aragonés maneja en la red social de Elon Musk un perfil sin identificar en el que se vierten rumores relacionados con la entidad pacense y otros equipos.

«Si alguien se hace pasar por mí o alguno es tan imbécil para pensar que yo me voy a abrir una cuenta para opinar de cosas del Badajoz y de fichajes de otros equipos, me da igual», sostuvo aumentando su indignación por instantes y continuó: «Si la gente es feliz pensando que está interactuando conmigo en Twitter con una cuenta falsa, yo no soy responsable de la falta de ácido fólico del personal y de sus carencias afectivas ni de que no tengan nada mejor que hacer que meterse en una red social a chismorrear sobre el Badajoz». Oliver Sierra se fue retroalimentando con su propia exposición de los hechos y siguió argumentando muy enérgicamente su postura sobre un universo en el que reina el libertinaje, «es una gilipollez, cualquiera que me conozca se estará ahora descojonando con que me dedico a hacer chistes del Badajoz a través de una cuenta falsa, ya visteis ayer la situación económica y nos hemos comido un descenso, como para hacer chistes estamos, pero hay gente tan imbécil y tan anormal que se lo cree».

Pero detrás de esa explosión había más que una crítica a la impunidad digital en ese espacio. Se enconó su discurso al referirse a la transmisión del rumor de que Juan Marrero, entrenador del Don Benito, será su relevo al frente del conjunto pacense la próxima campaña. Opción que apareció este jueves en el perfil que se le asocia y que lleva como runrún recurrente en el imaginario desde hace unas semanas debido a la relación estrecha que existe entre Marrero y la familia Oliver, ya que sus caminos han estado unidos en entidades como el Córdoba y el Extremadura. También alimentó ese telón de fondo el anuncio de que el preparador valenciano dirigirá un campus en junio en colaboración con el Badajoz, algo que aclaró la semana pasada el director general, Javier Peña, esgrimiendo que no colisionaba con el que tradicionalmente organizaba el personal de La Academia.

Malestar calabazón

«No hay que dar pábulo ni difundir informaciones que son mentira, el Don Benito ha hecho muy bien las cosas, tiene un buen entrenador, que es amigo mío, Juan Marrero, y se juega la vida este fin de semana, e ir difundiendo bulos de que no voy a estar y que él es el elegido es desestabilizar a un equipo que no nos ha hecho nada». Que esa opción haya corrido como la pólvora no ha sentado bien en la masa social calabazona, que ha mostrado su descontento al tratarse de un activo de su club con la temporada aún en curso. «Pediría que toda esta toxicidad que rodea a Badajoz permanentemente, de todo mal, todo el mundo es malo, no lo expandamos a otras zonas, ellos no tienen la culpa de lo que pasa aquí».

Llegado a ese punto, la diatriba llegó a su punto culminante con una frase lapidaria, «dejemos de hacer el imbécil y de afectar a terceros que no tienen nada que ver con el Badajoz y el desastre que hay montado desde el día del Amorebieta, a ver si así se nos pasa el luto de una santa vez».

Después de defender que no considera que sea su última intervención como cabeza visible del vestuario, dejó otra pincelada enigmática, «si me quedo como entrenador habrá un director deportivo», no despejando la duda sobre su continuidad. Asegura que hay varios futbolistas que le han transmitido su intención de seguir la temporada que viene, «más de los que la gente se piensa», aunque todo dependerá del entendimiento económico a la hora de renegociar las condiciones. Y adelantó que «a los chicos que se quieran quedar les he dado hasta el viernes de plazo para que se manifiesten».