Un Montijo superior recibe la mínima recompensa

El Montijo, que mereció más, no pudo con Talavera que se fue con un premio inmerecido del Emilio Macarro tras adelantarse con un gol del emeritense Lolo al aprovechar un error de Dos Santos. Runy, que fue el mejor del encuentro, ejerció de faro en la escuadra rojinegra y logró un gran gol de falta directa que permitió rescatar un punto, escaso botín en la lucha por una permanencia que se antoja quimérica para un colista con más fútbol de lo que dicen los resultados.

El juvenil Marcos en el eje de la zaga fue la principal novedad en el equipo de Jesús Acevedo, además de la presencia de David Calles como extremo diestro al estar Runy en la banda izquierda. Más entonados empezaron los chicos de Pedro Díaz, pero fue algo fugaz. El cuadro montijano, acuciado por la situación en la tabla, se comprometió con el partido y a los siete minutos señaló su primer rejón en un cabezazo forzado en el segundo palo de David Calles, que se fue camino de las nubes, tras un primer zurdazo de Runy que había desbaratado Biel.

El equipo talaverano respondió con celeridad en un saque de falta botado por Abeledo. El Montijo era amo y señor del partido y volvió a sacudir el árbol. Un tiro lleno de malas intenciones de Runy tras desnudar con su recorte las vergüenzas de los centrales visitantes, calentó las manos de Biel, que se estiró para evitar el disgusto del 1-0. Aún con el susto en las carnes del Talavera, Darius chocó en su remate con la zurda con la madera del larguero casi llegando al primer cuarto de hora.

Montijo: Dos Santos; Pedro (Gustavo, min. 63), Marcos, Mauro, Pere; Emiliano (Adrián, min. 85), Yaya; David Calles, Darius, Runy; y Müller. 1 - 1 Talavera: Biel; Javi Fontán, Hugo Anglada, Morante, Ruane; Rementeria, Aguirre; Caio (Edu, min. 61), Lapeña (Tass, min. 68), Abeledo; y Lolo. Goles: 0-1: Lolo, min. 31. 1-1: Runy, min. 74.

Árbitro: Villa Martín (Comité asturiano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Yaya, Pedro, Marcos y Darius y al visitante Javi Fontán.

Incidencias: Emilio Macarro. 200 espectadores.

Comenzaba a llover y el decorado seguía inalterable, con dominio del equipo rojinegro, superior en actitud y ocasiones. Un testarazo de Abeledo cándido fue fácil propiedad de Dos Santos. Pero por caprichos e injusticias del fútbol un servicio por Lapeña desde el flanco izquierdo al epicentro del área chica, no lo blocó bien Dos Santos y ojos y borceguies avizor, el emeritense Lolo hacía el 0-1. Jarro injusto de agua helada para un equipo que no merecía tan cruel destino. Vivió hasta el intervalo porfiando como un león y tuvo opción de lograr el 1-1 en un sutil recorte de Runy casi sonando la música del descanso.

Sin relevos en ninguno de los dos equipos, se reanudó el choque con un disparo de Caio desde fuera del área que se estampó en el palo izquierdo de la meta de Dos Santos. El tono balompédico caía a cotas inenarrables, con un Talavera reservón, viviendo de las rentas. Todo lo contrario que un Montijo que, aunque a chispazos, sobre todo de Runy, buscaba las tablas.

Edu relevó a Caio y Gustavo hizo lo propio con el lateral Pedro con medio tiempo por jugar. Crecía el Montijo, arrinconando cada vez más a los hombres de Pedro Díaz. Y lo que no pudo lograr en jugada dinámica, llegó a cuero estático. Un saque de falta de Runy desde más allá de la media luna del área, lo convirtió en oro el jugador de Hornachos con un lanzamiento raso, por el lado del portero, para lograr el 1-1 y hacer soñar a la parroquia del Emilio Macarro con un posible triunfo que no pudo llegar.

Volvieron a enseñar pecho los pupilos de Díaz en un remate de Lolo y en una falta lanzada por Abeledo y que Rementeria cabeceó arriba. Tampoco Runy atinó con un tiro con rosca. Se consumía el tiempo preceptivo y un barullo en el área chica que no acertó a concretar Müller dio paso silbido final con la decepción de un punto que sabe a poco al Montijo.