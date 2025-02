Un Montijo resiliente busca ampliar su racha

Es un tópico manido en el fútbol, pero ir día a día es el único mantra que puede permitirse un Montijo para el que mirar ... al futuro es casi ciencia ficción, acuciado por las estrecheces económicas que han desguarnecido la plantilla. Especialmente grave es el agujero que ha sufrido la portería, donde Sergio Tienza se perderá toda la temporada por problemas en la rodilla y Dani Atanes, su hasta ahora meta titular, enfiló la puerta de salida rumbo al Racing previo pago de la cláusula liberatoria.

La entidad rojinegra firmó hace algo más de una semana al arquero Marcel Pedro, de Guinea-Bissau, pero la tramitación de su ficha se antoja ardua y tardía, por lo que no solventaba las carencias en una de las demarcaciones más importantes. Ante esa tesitura, Emilio Tienza se quedaba únicamente con el juvenil Javi Pérez para afrontar el próximo compromiso del grupo 5 de Segunda RFEF. Sin experiencia ni rodaje, es una temeridad dar la responsabilidad a un chaval y finalmente la directiva concedió al técnico extremeño el fichaje del brasileño Álex dos Santos, que será titular para el duelo en el estadio Mariano González ante el Navalcarnero que se disputa este domingo a las 12.00 horas. El meta formado en la cantera del Atlético de Madrid, que lleva sin competir desde el pasado mes de mayo, aparece inscrito oficialmente y ha entrenado el viernes y el sábado con sus compañeros.

El conjunto madrileño está en la misma pelea que los montijanos, algo que sorprende al técnico visitante, «están igualados a puntos con nosotros. No me esperaba que estuvieran ahí abajo, la verdad». Sobre las virtudes de un rival que tampoco ha sido capaz de cogerle el pulso a la competición, comenta que «es un equipo que te exige mucho, combinativo y con calidad». Aunque hay un punto a favor de los rojinegros, «creo que ellos no están en una situación muy buena mientras nosotros anímicamente estamos mejor, con más confianza porque veníamos de estar muy mal y ahora estamos mejor».

Buscan encadenar la tercera victoria consecutiva y recortar puntos a una permanencia que al inicio de la jornada estaba a 9 puntos. El Montijo cuenta con las bajas ya conocidas de Tienza y David Calles y completan la lista los juveniles Javi y Nano.