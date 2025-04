Un Montijo en fase de aprendizaje

Parecía un estreno proclive para tener un buen comienzo en la nueva temporada pero sucedió todo lo contrario. El Montijo iniciaba en su feudo del ... Emilio Macarro el nuevo curso y además ante un debutante en la categoría, el ascendido Illescas. Un equipo que, como aclara el técnico montijano Emilio Tienza, era un lobo con piel de cordero pues sus fichajes veraniegos de jugadores contrastados han elevado su nivel hasta convertirlo en un enemigo muy peligroso. Además, hubo un buen ambiente en el estadio extremeño pese al oscuro día, con una numerosa afición satisfecha con la pretemporada de los suyos. Al final, derrota por la mínima (0-1) de los rojinegros, que pagaron muy caro la falta de experiencia de su joven plantel. Joven –aunque eso le preocupa menos porque confía en ellos– y encima muy corto, con 15 futbolistas de campo y dos arqueros, se lamenta Tienza.

«Fue el típico partido de esta categoría, con mucho respeto en los dos equipos, con un tiro a puerta de cada uno. El suyo entró y el nuestro no. Lo más justo hubiera sido un cero a cero, pero hay que seguir aprendiendo y ya está. Nos va a costar porque tendremos un proceso de adaptación a la categoría. No somos un ascendido pero ten en cuenta que ocho jugadores debutaban en Segunda RFEF, estaban en Tercera el año pasado y uno del juvenil», defiende el preparador.

Tienza confía plenamente en sus pupilos, de los que asegura que tienen mucha calidad, pero deben adaptarse al ritmo y las características de la Segunda RFEF, mientras que el Illescas ha renovado una buena base del anterior plantel y lo que ha firmado tiene caché de Segunda RFEF, por lo que considera que su condición de 'rookie' es engañosa.

El entrenador lamenta la derrota dado el buen ambiente que comprobó el pasado fin de semana en el fortín montijano, donde su club ha superado los 600 abonados. «En pretemporada solo perdimos contra el Mérida. Empatamos con el Badajoz y al Cacereño le íbamos ganando cuando se suspendió, además de ganar los demás partidos a los de Tercera. Salvo la Copa, donde perdimos en los penaltis, yo creo que la gente se ha ilusionado mucho y hasta me sorprendió que con el mal tiempo que hacía fuera tanta gente al estadio, donde casi todos se mojan como llueva».

El ex del Olivenza entiende que todos los partidos serán muy competidos y su equipo puede competirlos perfectamente. «Seremos muy valientes, atrevidos, intensos..., vamos a competir en todos los partidos y a cualquiera, aunque seamos un equipo muy joven».

En el caso de este entrenador, la juventud de su vestuario es menos hándicap que con buena parte de sus homólogos. En el Olivenza cuajó una excepcional campaña la temporada pasada con una plantilla también muy joven a la que convenció de sus posibilidades y que se quedó a las puerta de un ascenso que hubiera sido histórico. Sí le preocupa más el número de efectivos, ya que lamenta que sus 17 jugadores, 15 y dos porteros, se antojan pocos. Espera que pronto se encuentre una solución. «No te da con lo que hay. Y eso que no estamos teniendo lesiones con el gran trabajo de Manu. Sé que el club está haciendo un esfuerzo y va a intentar reforzarnos con profesionales en paro. Me dicen que tenga paciencia, que llegarán», añade. Por suerte, se pudo renovar a Abraham Pozo, a quien califica como pieza «diferencial» aunque la campaña pasada no pudo brillar. También niega que Cristo haya retornado, como se ha contado en algún medio. Al parecer, motivos laborales lo impiden.

Volviendo a la juventud, aporta como dato que solo el Getafe B tiene una plantilla de edad más corta que la montijana, donde solo se produjeron cuatro renovaciones, por lo que ve clave el proceso de adaptación ya que no es lo mismo sacar provecho a la corta edad y esa valentía en Tercera que en Segunda RFEF. «Confío mucho en que también me valga en Segunda RFEF. Siempre me gusta dar la oportunidad a quien lo merece, sin mirar la edad. Tengo jugadores en crecimiento que rendirán bien. Estoy encantado con el grupo que tengo y con el trabajo del día a día», valora el técnico de Badajoz, que afirma sentirse en lo individual con confianza en su nuevo club y sin que le pese la categoría.

Los Pajaritos

Aunque el Numancia tampoco alzó el telón de la temporada de la manera más brillante, cayendo en Segovia 2-0, se presume que será un adversario de enorme calado para la cita de este domingo en Los Pajaritos (12.00 horas). «Es de los favoritos junto con el Badajoz. En realidad los cuatro descendidos. Miras su plantilla y vienen casi todos de Primera RFEF y tienen dos millones y medio de presupuesto. Perdieron el primer partido, pero lo he visto y el campo era un barrizal, además de que la Gimnástica es fuerte en casa. Todo el mundo da por hecho que allí vamos a perder, pero podemos competir», porque Tienza lo ve como una ocasión de ser valientes y quitarse complejos, «no tenemos nada que perder».