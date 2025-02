El Montijo, a demostrar que todo es posible

Marco A. Rodríguez Badajoz Sábado, 20 de enero 2024, 19:50 Comenta Compartir

Que si son once contra once, que si lo de David frente a Goliat, que si no hay enemigo pequeño... Cualquier máxima, por manida que resulte, puede acompañar a la previa del Montijo-Numancia en el Emilio Macarro este domingo al mediodía (12.00). El ... fútbol no es pura matemática y a veces lo que parecía imposible se convierte en realidad. Bien lo sabe el equipo montijano, del que nadie presagiaba que rascase los tres puntos de Illescas ante el que hace una semana era líder. Este domingo tendrá delante a otro coloso, un Numancia que vendrá de la helada Soria con ganas de mantener el liderato que le puso en bandeja la tropa de Emilio Tienza.

«Fue una victoria muy importante y de mucho mérito. Estamos en un mes raro, con jugadores que quieren salir y otros que el club ha forzado su salida o la de mi compañero Marco Ortega. Eso ha dolido mucho al vestuario y afrontar un partido así ante el colíder y ganarlo pese a que empezamos por debajo en el marcador..., hay que darle valor a este vestuario», recuerda dicho triunfo. «Es el presupuesto más alto de la categoría, a nivel de infraestructuras, de medios y recursos para trabajar en el día a día... Está claro que entre el Numancia y el Montijo hay un mundo, pero les he dicho que el fútbol es bonito y nos engancha tanto por eso, porque el último le puede ganar al primero aunque haya mucha diferencia. Lo de Illescas es un buen ejemplo para creer», continúa respecto a la cita ante los numantinos. Lo cierto es que las aguas bajan revueltas por el club tras la marcha de piezas clave como Rodao, Abraham Pozo o el propio Ortega. Se ha logrado la cesión de Müller desde el Badajoz y se ha fichado al portero Marcel, del que tienen que tramitarse aún los papeles de extranjería y eso va a tardar mucho tiempo. Se ha anunciado y publicitado en redes, pero no es una solución inminente –podría tardar meses– al problema de la meta, teniendo el técnico que subir a un demasiado joven Javi. Tienza asegura que ya tiene bastante con lo suyo y prefiere no entrar en el asunto institucional. Solo espera que esas decisiones se tomen para «afrontar con garantías lo que queda de temporada en el plano económico. Quiero creer que se ha hecho por eso». Respecto a la salvación, su obsesión es que los jugadores no miren la clasificación «y nos marquemos objetivos semana a semana. Si lo damos todo, ya hemos ganado y tendremos la cabeza alta. Que confíen en ellos y en que se está trabajando bien, competimos todos los partidos y la línea es muy fina entre la victoria y la derrota». Son bajas David Calles y Sergio Tienza por lesión, más Justice y Yayá por cumplir ciclo de amonestaciones, así que cuatro juveniles completarán la convocatoria: Javi, Nano, Adrián y Marco. Del primer equipo como máximo serán 14.

