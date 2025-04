El momento del paso adelante de la vieja guardia del Badajoz

El Badajoz se ha habituado a que un chico de 21 años sostenga con sus propias manos el futuro inmediato de la entidad. Si el ... club pacense aún no ha sido víctima de su destino en Segunda RFEF es gracias a varias de sus intervenciones milagrosas. El canterano Miguel Narváez afrontaba su segunda campaña con la vitola de aspirante al puesto bajo palos, porfiando primero con Javier Olmedo hasta su lesión y después con Óscar Santiago. Maduro, sensato e inteligente, su precocidad ha sido una necesidad ante la inoperancia de una vieja guardia a la que aún se espera para que se ponga en primera línea de infantería. Algo que aún no ha sucedido.

Hasta la fecha, pocos futbolistas bregados en mil batallas han tirado del carro, han asumido las riendas y marcado la diferencia para rescatar a un equipo huérfano de esa figura aglutinadora y de referencia que señale el camino. Miguel Núñez, capitán y cabeza visible del vestuario, desapareció del mapa con su despido, aunque el centrocampista de Siruela tampoco ha estado a la altura de lo que se esperaba de él. Fran Grima, con 37 años y experiencia incluso en Segunda, ha sido una sombra de su mejor versión; Óscar Santiago (33 años) se ha visto superado por un alumno aventajado; Carlos Cordero, otro de los pesos pesados, se ha visto superado por los acontecimientos, incapaz de gestionar sus emociones, como ya se evidenciara en la derrota frente al Unión Adarve. Sin olvidar la irregularidad e inconsistencia de Borja López (31), la intrascendencia de Jurgi Oteo (27), el bloqueo de Adri Carrasco (27), un Toscano (28) que ha aportado poquísimo pese a que ahora empieza a progresar, el lastre físico de Samu Manchón (27), muy mermado por molestias constantes o la sequía goleadora de Álex Alegría (31), con pasado en Primera y que llegó como fichaje salvador.

Solo Damián Petcoff (33), aportando equilibrio y criterio en la dirección del juego tras un nefasto inicio de temporada y sobre todo la versatilidad y oportunismo de Toni Jou (28), autor de goles decisivos, se salvan en esa lista de suspensos. «Los tienen que sacar ellos, deben dar un paso al frente», sostenía en la rueda de prensa previa al duelo del domingo (18.00) ante la Gimnástica Luis Oliver Sierra. «Han venido para eso, se espera mucho de esos jugadores. Tienen capacidad de dar más, si estuvieran a un nivel normal este equipo volaría, pero el año se ha dado así», matizaba el preparador del Badajoz, que apela al bagaje que atesoran para decantar la balanza en un tramo de máxima exigencia. «Son jugadores contrastados de esta categoría e incluso superiores y estamos esperando a que den un paso adelante y asuman su responsabilidad por rol y capacidades. No se les está pidiendo nada que no sepan hacer ni que no hayan hecho antes».

Uno de los veteranos adscritos recientemente a la causa es Santi Moar, que ya pudo debutar la pasada jornada, pero que sufre unas molestias y es duda junto a Saidou Bah. Los demás están todos disponibles.