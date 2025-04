El Mérida se sale con la suya

R. P. MÉRIDA. Miércoles, 18 de mayo 2022, 08:25 Comenta Compartir

El Mérida le solicitó el lunes a la Federación Española mil entradas para el choque del próximo sábado ante el Cristo Atlético (21.30 horas), que se jugará finalmente en el estadio de El Collao, de Alcoy. No es que el club confiase en el desplazamiento masivo de su afición, sino que la petición atendía sobre todo a las necesidades deportivas del equipo. Cuantas más entradas se solicitasen, más posibilidades había de disputar las semifinales en uno de los estadios deseados. Descartado de inicio el Rico Pérez por la ventaja del anfitrión, al club le interesaba jugar o en Elda o en Alcoy. De ahí que pidiese un millar de entradas.

Ahora bien, según una circular de la Federación publicada la semana pasada, el Mérida tendrá que asumir el coste y las pérdidas de todas aquellas entradas que no venda a lo largo de esta semana. Un riesgo que el club ha decidido correr con tal de jugar en un terreno de juego de dimensiones adecuadas: 102 x 66 metros, algo más pequeño que el Romano. No obstante, a lo largo de este miércoles el club se reunirá con la Federación Española, junto al resto de equipos participantes en el playoff, para aclarar y, sobre todo, confirmar definitivamente qué pasará con esas entradas que no terminen por venderse. El Mérida espera que puedan devolverse, porque no creen que se llene ni tan siquiera el segundo autobús.

Su rival palentino del fin de semana, por ejemplo, tan solo ha pedido cincuenta entradas. Se trata de un club familiar, de apenas 300 socios, cuyo objetivo principal era la permanencia y enfrentarán el playoff sin presión y como un premio a su espectacular temporada. Así que será acompañado por los familiares y amigos de los futbolistas.

Al Mérida le faltan tres plazas para completar el primer autobús gratuito para sus aficionados. A partir de ahora, cada coche costará 39 euros, en el que se incluye la ida y la vuelta, el seguro de viaje, dos bocadillos, agua y refresco. La expedición saldrá en la madrugada del viernes al sábado a las 5.00 horas desde el estadio Romano. A lo largo de la semana, el club sorprenderá a sus socios con alguna noticia referente a la venta de entradas.

Sin Álvaro Ramón ni Héctor

La plantilla de Juanma Barrero regresará esta mañana a los entrenamientos, tras el día de descanso y desconexión de ayer. Y lo hará con una malísima noticia: habrá que ensayar una defensa sin lateral izquierdo específico. El cuerpo técnico ha descartado ya tanto a Héctor Camps como a Álvaro Ramón.

«Sí, Álvaro está descartado», confirmó el técnico emeritense en el Twitch de SoloMéridaAD el pasado lunes. «Después de las pruebas a las que se ha sometido, tiene afectado el ligamento cruzado. No es muy grave, pero no va a llegar ni a este partido ni al siguiente. Tendrá que estar de baja entre cuatro y cinco semanas. No es una rotura ni parcial ni nada, pero tiene algunas fibras del ligamento afectadas».

Héctor Camps, por su parte, empezó ayer martes con el trabajo de los fisios de campo, «y está intentando acelerar y acortar plazos de su rotura fibrilar, pero no podemos correr excesivos riesgos». Por lo que tendrá que repetir la defensa de las dos últimas jornadas, que es lo más factible; o apostar en uno de los dos laterales por Emilio Cubo, que también sale de lesión, o darle la oportunidad a Ebuka en ese lateral zurdo.