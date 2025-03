El Melilla pesca un punto en La Isla

Omar Bermejo Coria Domingo, 30 de marzo 2025, 17:49 Comenta Compartir

El Coria no pudo pasar del empate ante un Melilla que impidió el cuarto triunfo seguido del cuadro celeste ante su público. Y eso que se adelantó rápido el conjunto de Rai Rosa tras un buen pase de Juanjo Chavalés a Maffeo, que solo tuvo que empujar el balón a la red. Moha y Bravo pusieron en ventaja al conjunto de Ángel Rodríguez con sendos remates de cabeza y Smu Manchón situó el definitivo 2-2 de penalti, que mantiene a su equipo a un punto del playoff.

Una cantidad ingente de imprecisiones precedieron al tempranero 1-0. Una buena presión de Nando Copete dejó solo a Maffeo, que batió a Loscos cuando apenas se habían disputado dos minutos.

Las dudas se apoderaron de un Melilla que intentó acumular posesión de balón, si bien es cierto que el conjunto cauriense gozó de espacios que quiso atacar cada vez que robaba la pelota. Juanjo Chavalés lo intentó desde media distancia y solamente el poste se interpuso entre el extremo de Torreorgaz y el gol.

La primera vez que la escuadra melillense se asomó por el área de Marcos Barriga fue en una falta botada por Víctor Morillo que Gonzalo desvió a córner. Había tardado un cuarto de hora el equipo de Ángel Rodríguez en hacer acto de presencia en La Isla.

También apareció la pizarra del conjunto de la ciudad autónoma: un balón peinado tras una falta lejana botada por Javi Ajenjo acabó en la cabeza de Moha, que batió con un testarazo raso a Marcos Barriga, que intentó despejar con el balón ya dentro de la portería. En la jugada siguiente, una duda del cancerbero del Coria a la hora de salir de su puerta provocó un remate de Bravo que Gonzalo despejó a dos metros de la línea de gol. El escenario del encuentro había dado un giro radical y el Melilla dominó y presionó con ahínco tras los primeros minutos de dudas.

CORIA Marcos Barriga; Alonso, Iñaki León, Gonzalo, Cedenilla; Sergio Gómez (Dominique, min. 82), Samu Manchón (Hamza, min. 88), Telles; Maffeo (Piochi, min. 82), Nando Copete y Juanjo Chavalés (Mercadal, min. 62) 2 - 2 MELILLA Loscos; Tovar, Manu Galán, José Alonso (Ceballos, min. 87), Varela; Javi Ajenjo, Lolo González, Moha (Armando, min. 77); Iván Fernández (Tamoune, min. 91), Bravo (Iván Ramos, min. 77) y Víctor Morillo (Kavtaradze, min. 87). GOLES 1-0: Maffeo, min. 2. 1-1: Moha, min. 20. 1-2: Bravo, min. 47. 2-2: Samu Manchón, de penalti, min. 53.

ÁRBITRO Méndez Hernández (tinerfeño). Amonestó a los jugadores locales Manchón, Gonzalo, Cedenilla y Piochi, así como al técnico Rai Rosa, y a los visitantes Iván Fernández, Lolo González, Loscos y Manu Galán.

INCIDENCIAS La Isla, 1.350 espectadores.

El Coria volvió a intentarlo atacando la espalda de Tovar, pero el remate de volea de Telles fue precipitado y se marchó elevado. Nando Copete, por su parte, probó con un potente disparo que Loscos despejó de puños.

La segunda mitad comenzó con una internada de Víctor Morillo por la banda izquierda. Puso un balón medido a la cabeza de Bravo en el segundo palo que este alojó en las mallas para poner en ventaja al conjunto melillense. El Coria, tras el varapalo, respondió con una jugada ensayada a balón parado que acabó con Alonso forzando un penalti en el pico del área pequeña. Samu Manchón transformó la pena máxima engañando a Loscos.

El partido entró en una vorágine de locura e imprecisiones que hizo que los mediocentros desaparecieran y los jugadores diferenciales brillaran. En ese contexto, el Melilla se encontró cómodo dominando posicionalmente, aunque la escuadra cauriense se sintió a gusto explorando unos espacios que Juanjo Chavalés no pudo aprovechar minutos antes de ser sustituido, ya que su disparo se marchó alto.

Marcos Barriga tuvo que intervenir de forma heroica para evitar el tanto de Iván Fernández de cabeza, previo centro de Víctor Morillo. Respondió Nando Copete buscando una vaselina desde treinta metros que se marchó desviada. En la jugada siguiente, una cabalgada individual de Alonso concluyó con un potente golpeo que Loscos desvió a saque de esquina.

Mercadal volvió a intentarlo desde la frontal del área y el despeje agónico de José Alonso evitó el tanto. De nuevo el propio Mercadal volvió a ser protagonista en una acción en la que toda La Isla reclamó pena máxima. Maffeo también probó con un chut lejano que se marchó desviado.

En los compases finales, el duelo bajó de revoluciones a causa de las constantes paradas provocadas por los cambios. Los entrenadores no quisieron arriesgar y prefirieron esperar a una genialidad, que no se produjo, para ganar un partido que no entraba en sus planes perder.