Manolo Sanlúcar: «Nunca soy capaz de ganar cuando voy a Villanueva»

Aunque Sabina cantaba por lo contrario, dicen que uno siempre vuelve donde fue feliz. Para Manolo Sanlúcar ese viaje de regreso se repite este domingo a Villanueva de la Serena, a la que fue su casa. Y sí, allí fue feliz. «Es uno de esos ... sitios que uno tiene marcados», confesaba en la previa del partido que medirá a su Atlético Paso contra el que fue su Villanovense. «Cuando uno vuelve a un sitio donde fue feliz, está encantado», confirma el técnico andaluz, que dirigió al equipo serón dejando una bonita impronta al final de la temporada 2015/2016, que continuó después en la 2016/2017.

Sin embargo, no es la primera vez que vuelve y nunca se marcha con buen sabor de boca. «A ver si me quieren un poquito menos y podemos ganar, porque nunca soy capaz de ganar cuando voy a Villanueva», lamenta con una sonrisa un Manolo Sanlúcar que claudica siempre en el municipal serón. Vino con el Real Murcia y empató a uno; regresó con el Atlético Malagueño y perdió 1-0; mismo resultado que obtuvo en su última visita el pasado curso ya en el banquillo del Atlético Paso.

Con cariño siempre en sus palabras hacia el club serón, el técnico gaditano reconoce que el trato en Villanueva fue siempre excepcional más allá de resultados deportivos. Es por ello que el reencuentro con el Villanovense lo es también con amigos. «Podré ver a muchos, no a Pepe Cuevas, pero al resto sí y creo que ese cariño es recíproco», afirma sobre el club recordando el cambio en la dirección deportiva. «Es un equipo que también ha cambiado mucho, aunque sigue Gus como entrenador por el magnífico trabajo que hizo el año pasado», dice sobre los cambios, «creo que ellos también están en ese proceso de construcción, pero el Villanovense siempre se rearma y vuelve a ser un equipo competitivo».

Conoce bien esos cambios, no obstante, el Paso es uno de los equipos que más ha mirado a Villanueva en este pasado mercado y el de Sanlúcar no será el único regreso a casa. Tala, Adri Escudero, Dan Ojog y Andi Bogdan cogieron este verano el vuelo a la 'Isla Bonita' para embarcarse en el proyecto del club canario. A excepción de Dan Ojog, lesionado, todos están siendo habituales en el once inicial de Sanlúcar, que suma en este arranque liguero un triunfo, tres empates y una derrota.