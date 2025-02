Luis Oliver, técnico del Badajoz: «Estaría encantado de que venga alguien a mejorar mis números»

Hace casi dos meses, los propietarios mexicanos del Badajoz tomaban su última gran decisión al frente de la nave blanquinegra destituyendo a Iñaki Alonso. Apenas unos días después, en aquella mañana de marzo de cuchillos largos en el Nuevo Vivero, el grupo de Oliver e ... Iglesias tomaba el control y uno de los primeros frentes que debía resolver era la orfandad en el banquillo. Se escenificó un casting casi improvisado en el que ninguno de los candidatos cumplía con los requisitos del por entonces director deportivo, Luis Sierra Oliver. A excepción de uno, pero al hallarse con contrato en vigor su incorporación suponía una quimera y asumió las riendas del vestuario.

Siete jornadas después y de manera inesperada, el director general, Javier Peña, anunció este miércoles que se dará continuidad al proyecto y que el técnico aragonés estará al frente del equipo independientemente del desenlace de esta temporada. Sorprendía la decisión y, sobre todo, los tiempos, con dos duelos primordiales para el futuro de la entidad aún en ciernes.

Sobre este asunto se pronunció el protagonista en la rueda de prensa de este viernes, «no pienso mucho en eso, agradezco la confianza del club, pero lo que hay que hacer es terminar el año, ver dónde estamos, qué proyecto se plantea y en función de eso decidir», e interpretó esa comunicación oficial como un intento de transmitir estabilidad. No tardaron en llover las críticas desde la masa social, con un comunicado de la Plataforma Sentimiento Blanquinegro haciendo mención a su nulo bagaje previo a la aventura pacense. «¿Experiencia? No la tengo, llevo desde que me salieron los dientes en vestuarios y gestionando otras parcelas, pero la de entrenar no se había dado», se arrancó, para luego incrementar la vehemencia de sus palabras: «Viendo los números y cómo vamos, tampoco está mal, si puede venir alguien que lo mejore, hace falta solo tener el nivel 3, no hay que venir del Bayern de Múnich. Encantado de que venga alguien que lo mejore».

Y sacó pecho por el rendimiento obtenido durante ese periplo. «El único que estaba en disposición de hacerlo era yo, así fue y seguimos vivos. Cuando llegué estábamos empatados a puntos con el Mensajero y tres por delante del Montijo, mira dónde están ellos y nosotros, algo habremos hecho bien, así que a seguir».

Incidió en la evolución mostrada por la plantilla en las últimas semanas, sobre todo a nivel anímico, «los jugadores no estaban en la sintonía para sacar partidos adelante, hay rivales duros pero otros no tanto y parecía que era imposible ganarles». Sostiene que se encontró un grupo hundido y proclive al fracaso, incapaz de mostrar sus cualidades y víctima de errores groseros. «Se habían tomado decisiones muy extrañas que afectaron al juego, pero empezamos a darle normalidad, con entrenamientos divertidos, con mucho balón, tranquilidad y poquito vídeo para que se centraran en lo suyo».

Ensalzó la secuencia de una derrota en siete partidos para romper la dinámica negativa, pero justifica el contexto dramático actual por el subidón de los rivales, que han sumado mucho, «hará falta lograr 18 de 27, una cifra que parecía de sobra para salvarse y ahora permite jugar con suerte el playout». Ante el Sanse (12.00) en Matapiñonera, el Badajoz cuenta con la duda de Álex Alegría y de Borja López, con unas molestias en el tobillo.