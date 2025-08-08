Luis Nicolás, preparado para ser el mediocentro del Extremadura

Luis Nicolás llegó al Extremadura en este mercado de fichajes ocupando una ficha sub-23 y el club tiene la intención de que siga ... creciendo junto al equipo esta temporada. El mediocentro jugó la pasada campaña en el Llerenense en Tercera RFEF, pero en la dirección deportiva azulgrana creen que su techo es más alto. Nicolás no quiere ser un jugador de recambio y espera poder pelear desde ya por un puesto en el equipo inicial.

«Los objetivos que me marco son grandes, pero me centro en el día a día porque así se conseguirán grandes cosas», explicó Luis Nicolás durante su presentación como nuevo jugador del CD Extremadura.

Destacó en su puesta de largo que puede jugar un poco más retrasado en el centro del campo o más cerca del área rival y que espera mejorar como futbolista cada día: «Me baso principalmente en el esfuerzo de cada día y a partir de ahí intentar hacer feliz a la afición cada fin de semana».

En dicha presentación estuvo acompañado por el director deportivo, Manuel Mosquera, que también destacó que Nicolás, al igual que sus compañeros sub-23, pueden hacerse con un hueco en el equipo titular. «Nuestros sub-23 vienen aquí a ser titulares si ellos se lo ganan», señaló.

Por otro lado, el Extremadura tiene este fin de semana dos partidos amistosos. Este sábado juega ante La Garrovilla a las 21.00 horas y el domingo lo hará ante el Don Benito, a la misma hora. Los dos partidos de los azulgranas para seguir preparando el inicio de liga serán a domicilio.