HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Confinan decenas de viviendas por el incendio de nivel 1 declarado en Aldea del Cano
Luis Nicolás, en el centro, durante su presentación. CD Extremadura
Segunda RFEF

Luis Nicolás, preparado para ser el mediocentro del Extremadura

El joven centrocampista, que ocupa plaza sub-23, fue presentado este viernes como nuevo jugador azulgrana

Raúl Peña

Almendralejo

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:53

Luis Nicolás llegó al Extremadura en este mercado de fichajes ocupando una ficha sub-23 y el club tiene la intención de que siga ... creciendo junto al equipo esta temporada. El mediocentro jugó la pasada campaña en el Llerenense en Tercera RFEF, pero en la dirección deportiva azulgrana creen que su techo es más alto. Nicolás no quiere ser un jugador de recambio y espera poder pelear desde ya por un puesto en el equipo inicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
  2. 2 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  5. 5 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  6. 6 Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres
  7. 7 El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura
  8. 8 Confinan decenas de viviendas por el incendio de nivel 1 declarado en Aldea del Cano
  9. 9 Brazo gitano salado de calabacín relleno
  10. 10 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Luis Nicolás, preparado para ser el mediocentro del Extremadura

Luis Nicolás, preparado para ser el mediocentro del Extremadura