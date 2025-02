El Llerenense cumple con honor pero desciende a Tercera

Oliver Sierra: «En el momento definitivo los jugadores se han cagado»

«Lamentable, patético, despropósito, un buen resumen de la temporada, cuando no hay puntos ni dinero ni fama ni gloria, solo queda orgullo, profesionalidad y respeto al trabajo; se ve que aquí han venido muchos jugadores pero pocos futbolistas», así de rotundo fue Oliver Sierra tras el pésimo partido del Badajoz. «Quieres pensar que estos chicos tienen algo más dentro pero la realidad es que no, la gente les ha tratado con dureza, pero no han hecho nada para revertir la situación». Y siguió en esa línea, «me he cansado de dar la cara por ellos, de sacarles el veneno, si no respetan su puesto, que se vayan mañana». No dejó de atizar a los suyos, «cuando ha llegado el momento definitivo se han cagado. A Tercera y con bastante deshonra». Hubo más: «les llevan toda la semana insultando y ni eso les mueve el orgullo».