El Llerenense se concede el derecho a pelear por su destino

«Estos jugadores tienen los 'bichos' así de gordos». Con esa frase tan explícita y cargada de argumentos, Luismi Álvarez, fiel a su estilo visceral, ... categórico y con una sinceridad carente de filtro, ensalzaba el coraje de su vestuario, resiliente como pocos, con un gen luchador innegociable. Esa raza le ha conferido una fortaleza que se ha convertido en el mayor aliado para su supervivencia en un escenario hostil y plagado de inclemencias, especialmente punzantes durante el segundo tramo del curso. «Con todas las dificultades de lesiones y sanciones, seguimos vivos, eso es lo importante», transmitía en la rueda de prensa posterior al trabajado triunfo frente al Montijo. Un duelo que no estuvo carente de suspense y de incertidumbre. «Hemos pecado de bajar el ritmo en los 15 primeros minutos de la segunda parte» y esa circunstancia la aprovechó un Runy en estado de gracia para empatar la contienda y poner en un brete al conjunto blanco, que necesitaba de manera imperativa la victoria.

El 3-1 frente a los rojinegros les concede un salvoconducto para pelear por un destino del que no son plenamente dueños, ya que dependerán de varios resultados. Luismi sostiene que el pasado verano cualquiera habría firmado este contexto, pero «si me lo dices en diciembre a lo mejor no, porque teníamos una puntuación muy alta, pero el hecho de no poder tener jugadores ha sido muy complicado en la segunda vuelta», analizaba el preparador placentino.

Existen múltiples combinaciones posibles de cara a la última jornada, pero en todas ellas para los llerenenses «las cuentas pasan por vencer y aun así si gana todo el mundo estamos fuera». Huelga decir que en caso de derrota con los 41 puntos actuales no hay más cábalas posibles y, si sellara un empate ante el Badajoz, solo podría aspirar a disputar el playout como menor de sus males. Para ello debería perder el Ursaria (41 puntos), porque las tablas de los madrileños tampoco le valen al tener perdido con ellos el golaveraje particular. El envite en Cobeña ante el Villanovense (44) es el único duelo directo en la zona baja que depara esta jornada, lo que obliga a los extremeños a estar pendientes de varios campos, ya que hay, en mayor o menor medida, seis implicados en la zona caliente.

El Villanovense, virtualmente salvado

El Llerenense necesita que fallen, al menos, dos de los que están por encima. Después del Ursaria aparece el Guadalajara (43 puntos), que recibe al penúltimo y ya en Tercera, el Mensajero. También con 43 está el Navalcarnero, que visita al Talavera, aún con opciones de Copa del Rey. Un peldaño por encima están el Illescas (44), que viaja a Segovia para enfrentarse a la Gimnástica, que se halla en pugna por el liderato, y el Villanovense, virtualmente salvado, al que un punto le bastaría e incluso con la derrota evitaría el playout (del que podría quedar exento por coeficiente respecto al resto de grupos), que solo disputaría merced a un rocambolesco e improbable cúmulo de guarismos y una derrota por más de tres goles.

En el apartado de los golaverajes, la ecuación se intrinca aún más. El Llerenense solo se impone al Illescas y empata con el Guadalajara; en caso de acabar con los mismos puntos que los alcarreños, favorecería a los extremeños, con mejor balance general. En cambio, sale perjudicado si iguala con Navalcarnero, Ursaria o Villanovense. Pero es que podría darse un triple, cuádruple, quíntuple e, incluso, un séxtuple empate a 44 puntos. Cuando hay más de dos clubes implicados igualados, para desambiguar se computa la puntuación obtenida en los enfrentamientos directos entre todos ellos. Y en esas combinaciones no sale bien parado el Llerenense. Valga como ejemplo que, en caso de que seis participantes acaben con 44, los de la Campiña Sur serían últimos de esa secuencia, ya que solo suman 8 puntos, quedando abocados a Tercera RFEF. En esa clasificación 'ad hoc', el Villanovense sería el mejor colocado con 20.