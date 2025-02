Kevin Sánchez: «Este equipo tiene aún mucho que decir»

Estrella Domeque Villanueva de la Serena Miércoles, 19 de febrero 2025, 20:42 | Actualizado 21:26h. Comenta Compartir

Está complicado, pero el Villanovense no ha dicho todavía su última palabra en Segunda RFEF. La victoria en el derbi, con la que sumaban su tercera jornada sin perder, ha dado alas a un vestuario que confía en lograr la gesta. «Este equipo tiene aún mucho que decir y estoy seguro de que va a ir en esta dinámica en la que estamos», expresaba Kevin Sánchez tras el triunfo contra el Don Benito.

Pese a que acaba de llegar en este mercado invernal, el encargado de abrir el marcador en este partido se encuentra ya muy cómodo en el vestuario villanovense. «Nos han hecho sentirnos como en casa», dice el futbolista alicantino, que resume el sentir de los refuerzos invernales, «creo que puedo hablar en el nombre de todos los nuevos y desde que hemos llegado aquí nos han tratado como uno más y nos han intentado integrar, eso hace que toda la adaptación sea mucho más sencilla».

Apenas unas semanas después, ya han podido además disfrutar de su primer derbi de las Vegas Altas. «Me habían hablado de que aquí los derbis se sufrían, que la grada aprieta y que era un partido muy bonito... Y no se equivocaban», reconocía tras un partido que ve como un bonito recuerdo, «ya puedo decir que lo he jugado y que me lo voy a llevar para siempre».

Tres puntos que han supuesto un alivio para un vestuario que, pese a todo, encontró más animado de lo que pensaba. «Cuando decidí venir pensaba que el ambiente podía ser incluso enrarecido en el vestuario y me encontré todo lo contrario», explica sobre el ambiente que se encontró tras su fichaje, «es un vestuario sano, alegre y con muchísimas ganas, con muchísima confianza».

Esa alegría se ha multiplicado tras ganar a los vecinos de Don Benito y el deseo es aprovechar este impulso. «A ver si este partido sirve un poco de punto de inflexión para seguir en esta línea», concluye pensando ya en el Xerez Deportivo.