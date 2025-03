Javi Sánchez, del Villanovense: «Mis rodillas ya no me dejan rendir como el club se merece»

No es quizás la forma en la que lo había imaginado, pero las lesiones le han obligado a que sea así. Javi Sánchez (Entrerríos, ... 1988) anunciaba este lunes su decisión de colgar las botas y despedirse del Villanovense a través de un emotivo vídeo en las redes sociales del club, que pronto se llenaron de nostálgicos mensajes.

'Gracias, káiser', titulaba el club serón en referencia al apodo con el que se conoce al aguerrido central, uno de los referentes en la región, que se despide tras más de 14 años defendiendo la camiseta del Villanovense. Se despide del fútbol a los 36 años después de una temporada casi en blanco debido a las lesiones, que no le han permitido disfrutar sobre el césped este adiós.

«Este vestuario ha sido mi casa durante más de 14 años. Aquí he vivido algunos de los momentos más felices de mi vida. He vivido ascensos, he vivido momentos difíciles, pero sobre todo he sentido el orgullo de defender este club», comenzaba el vídeo en el que anunciaba su decisión. «Mi cuerpo me lo pide. Mis rodillas ya no me dejan rendir como este club y esta afición se merecen. Ha llegado el momento de cerrar esta etapa», prosigue un Javi Sánchez que en su trayectoria defendió también las camisetas de Flecha Negra, Pueblonuevo, Don Benito y Rayo Vallecano, aunque casi de manera simbólica, porque su carrera ha estado siempre vinculada al equipo serón.

«No ha sido una decisión sencilla, pero me voy con la tranquilidad de haber dado todo por el Villanovense. Cada gota de sudor, cada lágrima, cada gota de sangre, cada lesión ha merecido la pena por defender este escudo», expresaba en este vídeo que termina acompañado de sus hijas sobre el césped del Municipal Villanovense.

Es un 'hasta luego' y no un 'adiós', advierte Javi Sánchez, que manifiesta su intención de seguir a disposición del club, sobre todo en la difícil situación que atraviesa tanto en lo deportivo como en lo económico. «Es el momento de estar todos unidos, hemos superado 1.000 batallas y esta no va a ser la excepción», dice antes de agradecer a compañeros, entrenadores, directivas, trabajadores del club y afición.

«Me llevo vuestros aplausos, vuestro cariño y vuestros cánticos para siempre, pero sobre todo, quería dar las gracias a mi familia, porque sé que para ellos el camino no ha sido fácil, porque siempre han estado ahí, tanto en las buenas como en las malas», reconoce el 'Káiser de Entrerríos', «también por haberme sabido perdonar el haber faltado en momentos importantes de mi vida mientras jugaba al fútbol, porque no me dejaron bajar los brazos incluso cuando yo mismo dudaba». La afición villanovense tendrá ocasión de despedirse en los próximos partidos, especialmente en el que se disputa este domingo contra el Orihuela, a las 12 del mediodía. «De corazón, gracias. Nos vemos pronto y como siempre, avanti Villano», termina la despedida.

Al margen de este vídeo, el Villanovense ha anunciado una rueda de prensa para este martes para decir adiós ante los medios de comunicación.