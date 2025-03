La historia se repite para el Don Benito

El Don Benito trata de reescribir guiones, pero parece estar condenado a repetir el final de la película. Los rojiblancos sonrieron durante unos minutos, ... pensando en esa victoria que se resiste desde hace más de 120 días, pero el Almería B dio la vuelta al 1-0 de Osama y borró la sonrisa que se esbozaba en el Vicente Sanz. La historia se repetía una vez más para el Don Benito, pero los de José Carlos Prieto merecieron más contra el filial almeriense.

Tanto es así, que no parecía que en el lluvioso Vicente Sanz se enfrentaran el colista y el cuarto clasificado. El técnico rojiblanco apostó por un once similar al dispuesto la pasada semana en la derrota contra el Antoniano, con la novedad de Rosón en lugar de Gorka. Y no tardó el Don Benito esta vez en abrir el marcador. En el 8, apareció Osama para aprovechar un buen pase en profundidad y plantarse ante Bruno para batirle por bajo (1-0).

Ese tanto inicial daba cierta calma a los locales, aunque los fantasmas del pasado no tardaron en aparecer y, de nuevo, el sueño de poder lograr ese triunfo se transformó en la pesadilla de ver cómo una vez más sufrían una remontada. Minutos después del 1-0, lo intentó René Pérez para los visitantes con un disparo lejano que se marchó fuera. En el 21, no perdonaba ya Loren para cabecear a gol con demasiada facilidad un centro de Luis Lara desde el carril diestro (1-1).

Igualaba el partido el Almería B y era entonces cuando el Don Benito parecía agarrotado, con menos llegada y fallando lo poco que tenían. En el 44, tuvo la más clara Tapia, que remató desviado en un saque de esquina. Un minuto después, como jarro de agua fría antes del descanso, llegaría el gol de Luis Lara en una pérdida de balón que terminó en un mano a mano en el que superó a Sebas Gil (1-2).

Don Benito: Sebas Gil; Emmanuel (Gorka, min. 46), Lolo Pavón, Tapia, Razvan (Raly Cabral, min. 65), , Ponce (Inach, min. 76), Álex Benítez, Dabo, Rosón (Mario, min. 65), Erik y Osama. 1 - 2 Almería B: Bruno Iribarne; Edu Pla, Paco Sanz, Carlos Ballestero, Nacho Vila, René Pérez, Casadevall (Valen, min. 64), Hugo Martín, Joan (Cantón, min. 93), Luis Lara y Loren (Neves, min. 77) . Goles: 1-0: Osama, min. 8; 1-1: Loren, min. 21; 1-2: Lara, min. 45.

Árbitro: Antonio Pozo Fernández (ceutí). Amonestó a los locales Osama y Tapia y al visitante Loren. Expulsó por doble amonestación, en el 51 y 90, a Álex Benítez. También vio amarilla José Carlos Prieto.

Incidencias: Unos 400 espectadores en el Vicente Sanz.

Pero la frustración rojiblanca tenía aún que llegar en la segunda mitad tras marrar ocasiones de todos los colores. Nada más empezar, Osama se topó en dos ocasiones con el larguero en una acción desafortunada que podría haber cambiado el curso del partido. En el 58, Lolo Pavón remataba en un córner mandando el balón por encima del larguero y, tres minutos después, se pedía un penalti que no entendió así el colegiado. Antes, Casadevall la había tenido para el filial del Almería tras un mal despeje, precisamente de Lolo Pavón.

El siguiente en probar la mala suerte del Don Benito era Erik Aguado, con un genial control, pero un posterior disparo que cruzó demasiado pasada la hora de juego. El Almería B no llegaba con claridad, pero sí disponía de algunas opciones, aunque no tan claras como las del Don Benito que, en el 77, volvió a cantar un 'uy' por un testarazo de Osama que se marchó cerca del palo. Dos minutos después era Inach el que lo intentaba con un potente disparo lejano que repelía Bruno como podía. Ya en el tramo final, con el Don Benito volcado al ataque, apareció Sebas para evitar el tercero en sendos disparos de Loren y Hugo.