Gudi apuesta por David Tenorio para el banquillo del Badajoz

Javi Pérez Badajoz Martes, 13 de junio 2023, 16:24 Comenta Compartir

Gudi ya idea en su cabeza el nuevo Badajoz. El director deportivo tiene por delante la complicada tarea de construir una plantilla prácticamente renovada y ... su primera piedra quiere que sea David Tenorio. El entrenador granadino es la prioridad del club para el banquillo blanquinegro. El Badajoz ha mostrado su interés por renovarle y espera su respuesta en las próximas horas. «Solamente he tenido un nombre en mi cabeza y sobre mi mesa, aunque he tenido conversaciones con mucha gente. Mi apuesta es David Tenorio. Tiene la oferta en su casa y confío en que pueda salir que nos dé el ok. Espero que el tanto por ciento que queda por cerrarse se haga entre hoy o mañana», avanzaba el director deportivo durante su presentación en el Nuevo Vivero.

Más información La Peña David Copito entrega este viernes sus galardones Sobre la figura del nuevo entrenador girará un proyecto llamado al ascenso y que espera contar con la continuidad de varios de los jugadores de la pasada campaña a quienes ya se les ha hecho llegar una oferta. De momento, el Badajoz solo cuenta con los canteranos Miguel Narváez y el juvenil Edu Sánchez, a quien no le faltan pretendientes por su gran proyección y sobre quien Gudi señaló que seguirá en el club. El Badajoz partirá con un presupuesto que rondará entre los 700.000 y 800.000 euros para la primera plantilla, según informaba Pato Arana, que ahora asumirá el cargo de director general de fútbol. «Gudi tiene libertad para empezar a trabajar. Si el mercado lo permite y en función de jugadores que puedan salir se buscará incrementar el presupuesto. El club va a poner todos los recursos y armas para la primera plantilla», apuntó. El mensaje sigue siendo el de máximas aspiraciones y con el objetivo del ascenso como punto de partida. Gudi asumía ese enorme reto cargado de presión consciente de lo que significa el Badajoz, pero tiró de esa escuela que ha tenido en sus últimos años dentro de la dirección deportiva del Atlético de Madrid para recalcar su propia versión del «partido a partido» de Simeone por el «pasito a pasito» en un club que debe ir día a día «desde la humildad, compromiso, trabajo y después de la exigencia que se marque cada uno. Y yo os puedo asegurar que la mía es máxima». De esta manera, el director deportivo aceptaba el desafío de diseñar un proyecto para el ascenso, pero insistiendo en el discurso moderado y de prudencia que siempre debe caracterizar a un club como el Badajoz. «Las metas son máximas, pero los más humildes, los más trabajadores y paso firme por parte de todo el mundo», subrayaba. Para Gudi el primer equipo tiene que reunir una combinación de jugadores que suban el nivel, de jóvenes con proyección y de la tierra. «Considero que tenemos que hacer una plantilla equilibrada, polivalente y lo más inmediato el número, estamos hablando entre 18 ó 20 futbolistas, que son muchos para fichar», comentó. Sobre la apuesta por la cantera para reforzar el primer equipo reconocía que la idea es incorporar algunos juveniles a la dinámica de trabajo, aunque precisó que la situación de esta temporada con los descensos también del Badajoz B y del sub 18 requiere de tiempo y paciencia. Para Gudi es muy importante recuperar esa esencia que ha caracterizado al Badajoz como club al que siempre dieron el salto canteranos que acabaron siendo referentes. «Con Guzmán estamos trabajando para que se puedan aportar ese tipo de jugadores a la primera plantilla». Respecto al fútbol base, el nuevo director deportivo también quiere instaurar un mismo modelo de juego para todos los equipos de La Academia CDB. «Queremos implantar una metodología nueva para todos los equipos, desde el filial hacia abajo». Gudi también quiso remarcar la buena impresión que le ha causado la propiedad. «Todo lo que se escucha de puertas para fuera no tiene nada que ver con lo que ves dentro. Hay un proyecto de presente y futuro que para mí es muy importante», expuso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

CD Badajoz