Gio Zarfino regresa a Almendralejo y se convierte en la bomba del Extremadura

El regreso de Gio Zarfino a Almendralejo era una operación compleja, pero ni mucho menos adquiría marchamo de rumor veraniego infundado. Las conversaciones existían, nunca se negó desde la planta noble del CD Extremadura. Pero imperó la cautela y el sentido común. Porque se trataba de una opción factible, pero sujeta a muchos condicionantes que invitaban a no precipitarse. Y con esas premisas se manifestó Manuel Mosquera, director deportivo de la entidad azulgrana, cuando se le interpeló por el retorno de un jugador trufado de virtudes futbolísticas pero, sobre todo, con un aura especial que congenió a la perfección con el respetable del Francisco de la Hera en su anterior etapa. «Está bien que se hable de jugadores como Gio Zarfino, a nosotros nos da prestigio, pero tenemos que entender que es un jugador de mucho nivel».

Así bajaba en cierta medida el suflé el exjugador gallego, que transmitía que el principal escollo residía en el cartel del centrocampista charrúa de 34 años, «es normal que busque categorías más altas. Es complicado. Ir más allá sería especular por especular». Interesaba y mucho, pero había competencia de mayor alcurnia. Sin embargo, finalmente Zarfino ha optado por regresar a la que fue su casa y en la que disfrutó de un periodo de mucho éxito con el Extremadura UD, con el que ascendió a Segunda División en la campaña 2017/18 y en el que permaneció hasta que, tras dos cursos en la categoría de plata, el club de la capital de Tierra de Barros cayó a Segunda B.

Fue uno de los pilares de aquel equipo que devolvió el fútbol profesional a la ciudad, disputando más de 100 partidos y anotando quince goles. Tras su paso por tierras extremeñas, se marchó al Tenerife, pasando después por la disciplina del Alcorcón. Se enroló en las filas del Sporting de Gijón, aunque no contó con mucha continuidad, especialmente en el segundo año, debido a una grave lesión en el tendón rotuliano. Su último equipo ha sido el Castellón.