Una genialidad de Callejón sella la victoria en Jaén

Extremadura volvió a sonreír y sumó una nueva y sufrida victoria, esta vez frente al Real Jaén, lo que le sitúa en el trío de ... cabeza que ha ganado sus dos encuentros. En un partido de máxima igualdad, con alternativas en ambas áreas y fases de dominio repartidas, el conjunto almendralejense encontró el desequilibrio en una acción a balón parado que Callejón transformó en obra de arte con un golazo de falta que limpió las telarañas de la escuadra.

El choque había arrancado con el conjunto jienense avisando desde lejos. Mario Martos, que recurrió a este recurso durante todo el partido, probó fortuna con un disparo lejano que obligó a estirarse a Robador. Poco después, en el minuto 16, Frodo disfrutó de una ocasión clarísima tras una indecisión defensiva del Real Jaén, aunque no la supo culminar. El dominio era del Extremadura y se jugaba a lo que más convencía a la escuadra azulgrana, mientras el equipo local tenía problemas en la salida de balón. Con el paso de los minutos, el cuadro jienense fue asentándose en el partido. La ocasión más clara de la primera mitad llegó en el minuto 41: Diego Díaz puso un balón medido al área y Zarfino, de cabeza, rozó el gol con un remate que pasó muy cerca del poste.

REAL JAÉN Rabanillo; David Serrano, Del Amo, Pavón, Curro; José Álvarez (Manu López, min. 80), Adri Paz; Óscar Lozano, Mario Martos (Maroto, min. 68), Bernardo (Agus Alonso, min. 60) y Pablo García (Sergio Rivera, min. 60). 0 - 1 EXTREMADURA Robador; Samu Hurtado, Cano, Cordero, Fran Rosales; Zarfino, Diego Díaz (Arhoun, min. 79), Barace, Manchón (Maikel, min. 83); Callejón (Barrero, min. 71) y Frodo. GOL 0-1: Callejón, min. 58.

ÁRBITRO Cuadrado García (Comité murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Pavón, David Serrano y Agus Alonso, y a los visitantes Cordero, Zarfino, Robador y Frodo.

INCIDENCIAS La Victoria, 5.027 espectadores.

El segundo tiempo arrancó con un Jaén mucho más incisivo. Mario Martos volvió a probar desde fuera del área y, poco después, Pablo García estuvo a punto de abrir el marcador con un disparo cruzado. La insistencia local parecía cambiar el rumbo del partido, pero fue entonces cuando Callejón emergió para firmar una de las jugadas de la temporada. En una falta al borde del área, golpeó con maestría y clavó el balón en la escuadra, inalcanzable para Rabanillo. El gol transformó el encuentro y obligó al Real Jaén a adelantar líneas en busca del empate.

El conjunto local, espoleado por el tanto en contra, vivió sus mejores minutos. Lozano, muy activo, dispuso de una oportunidad clara en un balón suelto dentro del área, pero Robador evitó el tanto con una gran parada. La presión de la formación blanca no cesaba, aunque el Extremadura resistía con orden y se defendía con todo. La respuesta del equipo azulgrana volvió a estar cerca de cambiar el marcador en el minuto 70, cuando Zarfino conectó, en un escorzo acrobático, un cabezazo que se estrelló en el palo y silenció a La Victoria durante unos segundos.

El tramo final resultó vibrante. El Real Jaén se volcó con todo en busca del empate, generando peligro en balones colgados y centros laterales. En una de esas acciones, un centro al corazón del área, un error de Robador estuvo a punto de convertirse en gol, pero la defensa del cuadro azulgrana sacó sobre la línea de gol lo que parecía el empate.

El partido enloqueció y, en la contra inmediata, Barrero condujo con espacio para sentenciar. Tenía todo a favor, pero su disparo fue desviado lo justo por el guardameta local y terminó golpeando en el palo izquierdo, lo que dejó el desenlace abierto hasta el último suspiro. El pitido final confirmó un triunfo trabajado del Extremadura, sostenido por la solidez de su primera parte, la inspiración de un viejo rockero como Callejón y la fortuna necesaria para sobrevivir a las acometidas finales de un Real Jaén que lo intentó con todo.