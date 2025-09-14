HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 14 de septiembre, en Extremadura?
Los jugadores del Extremadura celebran el triunfo con sus aficionados desplazados a Jaén. CD EXTREMADURA
Segunda RFEF

Una genialidad de Callejón sella la victoria en Jaén

El Extremadura logra un nuevo triunfo de prestigio en La Victoria y se mantiene invicto como colíder del grupo 4

Ángel Gallego

Jaén

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:55

Extremadura volvió a sonreír y sumó una nueva y sufrida victoria, esta vez frente al Real Jaén, lo que le sitúa en el trío de ... cabeza que ha ganado sus dos encuentros. En un partido de máxima igualdad, con alternativas en ambas áreas y fases de dominio repartidas, el conjunto almendralejense encontró el desequilibrio en una acción a balón parado que Callejón transformó en obra de arte con un golazo de falta que limpió las telarañas de la escuadra.

